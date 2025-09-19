Alberto Ginés y Leslie Romero lideran el equipo español en el Mundial de escalada

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los olímpicos Alberto Ginés y Leslie Romero liderarán al equipo de siete escaladores españoles en los Campeonatos del Mundo de escalada en las modalidades de dificultad, bloque y velocidad, que se celebran desde este sábado hasta el domingo 28 de septiembre en Seúl y que suponen el último gran evento del año para el deporte.

Ginés, campeón olímpico de escalada en Tokyo 2020, afrontará la cita en tierras surcoreanas como el escalador más en forma del circuito, después de subir al podio en todas las Copas del Mundo de dificultad de esta temporada y de llevarse el título general.

Mientras, Erik Noya llega al Mundial tras rozar el podio en la Copa del Mundo de esta temporada con un cuarto puesto en Chamonix, además de ser bronce en el Campeonato de Europa de velocidad de Villars 2024 y plata en la Copa del Mundo de Briançon 2024, junto al bronce logrado en la Copa del Mundo de Chamonix 2024.

El tercer representante español masculino será Guillermo Peinado, que afronta su primer mundial absoluto; en su palmarés están el título de campeón europeo juvenil en dificultad (Troyes 2024) y un bronce en el Europeo juvenil de bloque (Curno 2025).

Además, Leslie Romero, diploma olímpico en Paris 2024, será una de las cuatro mujeres españolas en liza, compitiendo en la modalidad de velocidad. Esta temporada logró el oro en la Copa de Europa de velocidad (St. Pölten 2025).

En la misma disciplina estará Carla Martínez, que acudirá a Corea del Sur tras su participación en los anteriores Campeonatos del Mundo de Berna y en una temporada en la que ya suma un bronce en la Copa de Europa de velocidad (St. Pölten 2025).

Mientras, Geila Macià debutará en un Mundial absoluto después de proclamarse campeona del mundo juvenil de dificultad recientemente en Helsinki, además de sumar el subcampeonato del mundo juvenil en bloque este mismo curso.

Por último, Iziar Martínez sumará sus segundos Campeonatos del Mundo absolutos. Como garantía, una medalla de bronce en el Campeonato de Europa juvenil de Bloque de Curno 2025 y una medalla de oro en la Copa de Europa juvenil de Ostermundigen, también este año.

En Seúl no faltarán el campeón olímpico Toby Roberts o los veteranos Adam Ondra y Jain Kim, mientras que la campeona del mundo Janja Garnbret tratará de defender su oro de 2023. Jakob Schubert y Janja Garnbret también tendrán que defender su título mundial en la combinada.

Las competiciones de dificultad se desarrollarán entre el domingo 21 y el viernes 26, mientras que las de velocidad serán el miércoles 24, para las mujeres, y el jueves 25, para los hombres. Las pruebas de bloque se celebrarán entre el martes 23 y el domingo 28.