Alberto Ginés: "Quiero ser el mejor del mundo"

El escalador español Alberto Ginés López escalando. - REDBULL

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escalador español Alberto Ginés admitió que le "gusta ir a las competiciones" para rendir al máximo y que quiere "volver a los Juegos Olímpicos", con el objetivo de "ser el mejor del mundo" en su deporte, aunque defendió que "ganar es siempre fácil", porque "la parte más difícil es cuando pierdes".

"Me gusta competir, quiero ir a las competiciones y ganar. Quiero volver a los Juegos Olímpicos y dar lo mejor de mí porque quiero ser el mejor del mundo", afirmó el extremeño en el documental 'Natural Heights', la nueva serie producida por Red Bull TV.

El documental, que cuenta con cuatro episodios, se adentra en las trayectorias de atletas que están redefiniendo lo que es posible en la escalada. Impulsados por la ambición personal y un deseo incansable de crecer --no solo como escaladores, sino también como personas--, estos deportistas empujan sus límites con cada desafío. Y uno de los protagonistas es Alberto Ginés.

El extremeño se enfrenta a uno de los retos más espectaculares de la temporada: un ascenso a contrarreloj de 180 metros en la legendaria presa de Verzasca (Suiza), junto a la escaladora Jenya Kazbekova. "Esta es mi tercera vez compitiendo aquí en Wallerstein. Recuerdo el primer año y pensar '¿qué es esto?'. El primer año gané junto a Luka Potocar. El segundo año competí con Jenya. Y esta año repito con Jenya para volver a ganar", apuntó.

Con una cercanía sin precedentes, la serie conecta al espectador con los sacrificios, las dudas, los momentos de ruptura y la determinación que hay detrás de los mayores logros de la escalada moderna; y ahí Ginés se sincera: "Todo lo que no he ganado, quiero ganarlo y lo que ya he ganado las quiero ganar de nuevo. Ese es mi objetivo".

"Ganar es siempre fácil. La parte más difícil es cuando pierdes. Sé que es parte del juego y lo probable es perder, ya he perdido más veces que gané. Para mí es algo difícil de aprender por cómo lidiar con ello", señaló.