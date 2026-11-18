Archivo - La firma especializada en deportes de raqueta Babolat se ha unido a Club Med como colaborador en el 'Club Med Padel Tour 2026-27. - BABOLAT - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma especializada en deportes de raqueta Babolat se ha unido a Club Med como colaborador en el 'Club Med Padel Tour 2026-2027', un circuito internacional que recorrerá nueve países y cuya próxima prueba se disputa este sábado en Alcobendas (Madrid).

Con esta gira por España, Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido, Alemania, Italia, Israel y Sudáfrica, la compañía busca llevar esta disciplina deportiva fuera de sus complejos turísticos y convertir cada partido en una oportunidad para compartir experiencias.

La prueba madrileña tendrá lugar, de 9:00 a 14:00 horas, en el club La Vida Pádel, en la avenida Fernando Alonso de la localidad madrileña. La jornada contará con dos torneos, uno femenino y otro masculino, en los que también colabora el laboratorio español de suplementación Khobo Labs.

Las parejas ganadoras de cada categoría obtendrán como premio un viaje con todo incluido para dos personas a la final del circuito, que se disputará en el complejo Club Med Magna Marbella (Málaga). La participación está abierta a jugadores aficionados mayores de 18 años de cualquier nivel, con el único requisito de que cada pareja sume al menos 60 años para fomentar las relaciones intergeneracionales.

Por el contrario, queda prohibida la inscripción de deportistas profesionales o federados. Las reservas se gestionan a través de la aplicación 'Playtomic' con un precio de 15 euros, importe que incluye la inscripción, el avituallamiento y un paquete de bienvenida.

Con este circuito, ambas compañías dan continuidad a una alianza de veinte años que se materializó a finales de 2025 en su primera pala de pádel conjunta, una edición limitada a 562 unidades que los asistentes podrán ver durante el evento.

La responsable de proyectos de mercadotecnia para Iberia de Club Med, Daniela Marín Sánchez, ha señalado en un comunicado que el acuerdo con La Vida Pádel constituye "una alianza estratégica, diseñada especialmente para darles la oportunidad tanto a nuestros miembros como a los clientes de La Vida Padel de vivir la experiencia Club Med en Madrid".

La iniciativa coincide con el auge de esta disciplina en España, donde la Federación Española de Pádel (FEP) ha alcanzado un máximo histórico de más de 120.000 licencias. Club Med, que dispone de 55 pistas distribuidas en 17 complejos de trece países, ofrece habitualmente clases colectivas adaptadas para niños desde los seis años en el 'Mini Club Med' y acceso gratuito a las instalaciones a partir de los 8 años.