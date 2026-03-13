Aleix Aubert, bronce en el gigante del Mundial Junior de Narvik

Aleix Aubert logró la medalla de bronce en el gigante del Mundial Junior de Narvik (Noruega). - RFEDI

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El esquiador español Aleix Aubert Serracanta ha logrado la medalla de bronce en la prueba del gigante en el Campeonato del Mundo Junior de Narvik (Noruega), la segunda medalla de la historia en un Mundial tras la plata de Ander Mintegui del pasado campeonato en Portes du Soleil (Francia) en 2024.

Aleix Aubert salió segundo desde el portillón con unas condiciones de pista que se antojaban difíciles y sin casi referencias, pero aventajó en más de un segundo a su antecesor, que le colocó provisionalmente líder en la primera manga antes de ser superado por los locales, los noruegos Rasmus Bakkevig y Jarand Husby Haugen.

Finlamente, Bakkevig conquistó el oro con un tiempo de 2 minutos, 8 segundos y 91 centésimas en las dos mangas, mientras que la plata fue para Haugen, a 16 centésimas y el bronce para Aubert, a 30 centésimas.

"Ha ido muy bien. Yo venía esta mañana a la prueba sabiendo que tenía el nivel y capacidades para luchar por las medallas, pero esto es esquí y hay que demostrarlo. He hecho una primera manga muy sólida y en la segunda las condiciones eran muy adversas, pero lo hemos logrado y estoy muy feliz de haber ganado el bronce. Considero que lo he hecho lo mejor que he podido y finalmente ha salido. Todas las horas de entrenamiento, la pretemporada en verano y el esfuerzo se ha reflejado y ahí está el resultado", comentó Aubert en declaraciones a la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).