Alejandra Quereda: "París 2024 fue un golpe duro que nos hizo levantarnos más fuertes"

Archivo - La seleccionadora de la Federación Española de Gimnasia Rítmica, Alejandra Quereda. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de gimnasia rítmica, Alejandra Quereda, admitió este lunes que el resultado de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue un "duro golpe" que les ha ayudado a conseguir este sábado el oro en el All Around del Campeonato del Mundo, y también advirtió de que sus rivales apretarán "más fuerte" en los siguientes campeonatos.

"París fue un golpe duro que nos hizo levantarnos y llegar hasta donde estamos hoy. Hemos creado un equipo con muchísima ambición, calidad técnica y con unas expectativas muy altas. Todavía nos hemos dejado cosas en el tintero, por lo que podemos seguir soñando, luchando y todo esto nos ha hecho construir el 'equipazo' que estamos viviendo", reconoció Quereda a los medios en la llegada del equipo nacional al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El conjunto sénior de España de gimnasia rítmica se colgó este sábado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo 35 años después, algo que para la seleccionadora es un "éxito histórico" en el deporte español.

"Estamos agotadas, pero con una alegría inmensa de no solo haber podido demostrar el trabajo, sino también de venir con el billete olímpico para Los Ángeles siendo las mejores del mundo, porque muchas veces es más fácil decirlo que mostrarlo sobre el tapiz", añadió.

Y es que, tras certificar la plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Quereda aseguró que planificará la preparación del equipo a "medio plazo". "Aun así iremos paso a paso, porque los retos que nos planteamos son importantes y lucharemos sin relajarnos porque los rivales van a apretar, estamos seguras de ello. A partir de aquí vamos a seguir mostrando una buena gimnasia y a seguir creando escuela", zanjó.

Por su parte, la entrenadora del equipo, Ana María Pelaz, también se mostró "orgullosa y con mucha satisfacción" por este resultado. "Estamos muy contentas porque el trabajo ha salido, los objetivos los hemos conseguido, entonces todo esto es un orgullo por dar este resultado a España. Seguiremos con mucha motivación y seguiremos trabajando para lograr más cosas", añadió.

"España siempre tiene posibilidades muy altas porque estamos entre los tres mejores del mundo. De todas formas vamos a trabajar, a luchar y a soñar para conseguir el oro olímpico", opinó sobre Los Ángeles 2028.