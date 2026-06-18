Alejandro Blanco: "Hemos puesto 'primer' Foro por Pau Gasol, por lo que eres para todo el deporte mundial"

Alejandro Blanco y Pau Gasol, I Foro de Atletas, organizado por el Comité Olímpico Español a través de la Oficina de Atención al Deportista (OAD) - COE

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, agradeció toda la "implicación" de Pau Gasol en el desarrollo y formación de los deportistas profesionales, al mismo tiempo que valoró el camino de todos ellos tras finalizar sus "carreras profesionales" y que puedan tener "becas educativas".

"Hoy inauguramos un foro que se llama el I Foro de Atletas. Pau, no es el primer foro de atletas, pero te voy a explicar por qué hemos puesto el I Foro de Atletas. Hemos dicho que vamos a hacer muchos foros de atletas, el siguiente será el 'primero 2', el siguiente el 'primero 3'. Siempre habrá un 'primero' por ti, por lo que has representado, por lo que eres para todo el deporte español y para todo el deporte mundial", afirmó este jueves Blanco en el I Foro de Atletas, organizado por el COE a través de la Oficina de Atención al Deportista (OAD).

"Tenemos el gran honor de que esté Pau Gasol, no puedo ser objetivo con Pau. Si pensamos en Pau, pensamos en dos anillos NBA, tres medallas olímpicas, campeón del mundo. Pero va más allá de eso, Pau es el auténtico líder del baloncesto español y mundial. Todo lo que ha hecho transciende mas allá del baloncesto", añadió.

La salud mental, el bienestar integral y la planificación del futuro profesional de los deportistas centraron la jornada que reunió en el Auditorio Goyeneche del COE en Madrid a destacados deportistas olímpicos, expertos y representantes del ámbito deportivo para reflexionar sobre estos importantes desafíos.

Blanco agradeció la "implicación" de un Pau Gasol, presidente de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), que se encargó de inaugurar el Foro. "Por su implicación y preocupación en la formación de los deportistas. Cada vez que habla es un canto de sentido común y a la responsabilidad. Por eso, Pau es la persona que va a trascender con todo los que se ha hecho en el COI", dijo.

"Para nosotros, desde que llegué a esta casa, el primer objetivo era cuidar a los deportistas, cuidar a la persona más que al deportista. Primero la persona y luego el deportista. Lo que intentamos es crear un ecosistema donde el deportista este más protegido. Cada vez son más necesarios, por cómo viene la vida y la sociedad, por los cambios que vivimos, la situación política, cada vez es más importante la figura del deportista", añadió.

Blanco, que dejó claro que si se mejora el entorno de los deportistas su rendimiento irá a mejor, expuso los datos de la Oficina de Atención al Deportista para sujetar el compromiso del COE por la formación. El presidente del COE destacó que cada año se da "250 becas a deportistas para que estudien" y que "el 40% las piden futbolistas".

"Otro dato importante, hay mucha gente, muchos deportistas que no se acuerdan de formarse mientras compiten y que cuando han dejado la competición se dan cuenta de ese error que han cometido. Aquí hacemos las pruebas para mayores de 25 años, y digo con orgullo, que 356 deportistas de mayores de 25 años, algún medallista de 65 años, han venido a hacer pruebas de acceso para estudiar en la universidad", puntualizó.

"El gran sueño de mi vida, que inauguraremos este curso, la Universidad UCAM-COE. No tiene ningún Comité Olímpico una universidad como tenemos nosotros. Vamos a ir al campo universitario y al campo de la formación profesional. Campo que exige cada día más demanda", añadió sobre el nuevo contrato del COE con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Por otro lado, Blanco se mostró orgullo por el contrato firmado con las Fuerzas Armadas. "Puedo decir que he luchado con cuatro ministros hasta que una ministra me hizo caso. Tenemos lo mismo que tiene Italia, y nos estamos encontrando con lo que les está costando a los deportistas", afirmó, recordando además la importante labor de Thomas Bach al frente del COI por "revolucionar" todo el movimiento olímpico por la "atención a los deportistas", "la universalidad del movimiento olímpico", "la sostenibilidad", y "una estructura sólida, transparente que tuviese reconocimiento".

Además, los asistentes recibieron un mensaje institucional de la actual presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry. La jornada contó con las ponencias de Ricardo de la Vega y Crys Dyaz, que abordaron la importancia del cuidado de la salud mental, la gestión emocional y la necesidad de planificar la transición profesional una vez finalizada la carrera deportiva.

A lo largo de la tarde se celebraron dos mesas redondas en las que participaron referentes del deporte español como Carlos Coloma, Ruth Beitia, Fermín Cacho, Adriana Cerezo, Regino Hernández, Marcus Cooper Walz, Lourdes Mohedano, Jennifer Pareja y Lydia Valentín, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los retos que han afrontado dentro y fuera de la competición.

"Todos los deportistas debéis sentiros orgullosos, habéis demostrado con vuestro talento que podéis competir con deportistas con muchos más medios. Habéis ensalzado los valores del deporte, como deportistas y como personas, y esa es la base del movimiento olímpico", terminó Blanco como clausura.