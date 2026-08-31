Alex Palou agranda su leyenda en la IndyCar

Alex Palou celebra su quinto título de las IndyCar Series - CHRIS OWENS

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Palou agrandó este domingo su leyenda en las IndyCar Series estadounidenses tras coronarse campeón por cuarta temporada consecutiva y la quinta en total, cuando todavía restan dos carreras para completarse la temporada.

El catalán, del equipo Chip Ganassi Racing, se coronó una vez más como el mejor de la prestigiosa competición después de sumar los puntos necesarios en la doble cita que acogió Milwaukee, donde la lluvia fue la protagonista, pero que no impidió que levantase de nuevo el trofeo de ganador.

Palou, de 29 años, igualó así a Sebastian Bourdais como el único en ganar en cuatro temporadas consecutivas en la Indy Car, después de que el piloto francés lo lograse entre 2004 y 2007. Además, el español Además, se convirtió en el más joven en la historia en alcanzar el repóquer de títulos ya que el mítico AJ Foyt tenía 32 años cuando lo hizo en 1967. Sólo este piloto y Scott Dixon, con seis, han ganado más veces las IndyCar Series que el barcelonés.

Este ha sido una vez más el gran dominador de la temporada, mostrando una gran consistencia durante todo el año logrando seis victorias, siete podios, 12 'Top 5' y 14 'Top 10', siendo de nuevo insuperable para sus rivales. En Milwaukee, donde tuvo que pasar una penalización en la parrilla por un cambio de motor no aprobado que solventó bien logrando la 'pole', tenía un fin de semana cargado con dos carreras para acabar con la emoción, pero la lluvia fue protagonista y suspendió la primera del sábado cuando ya había empezado y luego cambió el orden para el domingo, con la segunda en primer lugar.

Palou terminó quinto en la segunda carrera, la primera del día, pese a que la lideró durante 115 vueltas, pero ese resultado le hizo ya ser campeón de modo virtual de cara a cerrar la incabada del sábado, donde le bastaba prácticamente con terminar. El catalán fue décimo y saboreó de nuevo la gloria en un fin de semana con doblete del mexicano Pato O'Ward.

"Increíble. Le debo todo a este equipo, estoy muy orgulloso de ellos. Es genial tener otro campeonato y ya estoy listo para el próximo", celebró el campeón tras "un día muy duro y largo para todos". "Creo que dimos más de 400 vueltas y no estamos acostumbrados a eso. Solemos correr solo una carrera y eso no lo hizo nada fácil", remarcó.

Para el español, "es difícil comparar" cada uno de sus cinco títulos porque siente que cada uno es "superespecial", aunque no esconde que cada año lo disfruta "más". "Tengo la experiencia del anterior y no sé si volverá a suceder o no, así que diría que este ha sido el más especial hasta ahora", subrayó.

El catalán no se olvidó del Chip Ganassi Racing. "Me dieron la oportunidad desde 2021 de pilotar para ellos y para un equipo campeón, y desde entonces ha sido una experiencia increíble con todo el equipo y los patrocinadores". "Me siguen dando todas las herramientas necesarias para luchar por victorias y campeonatos, así que les debo todo", sentenció el de San Antonio Vilamajor.