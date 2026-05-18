Alex Palou: "Me gusta que la gente me abuchee, porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo increíble"

El piloto español de la IndyCar Alex Palou (Chip Ganassi), tras lograr la 'pole' en las 500 Millas de Indianápolis 2026. - Europa Press/Contacto/Luke Welsh

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Palou (Chip Ganassi), vigente campeón de la IndyCar, confesó que no esperaba lograr la 'pole position' en las 500 Millas de Indianápolis, que se disputan este domingo, aunque "no lo cambiaría por nada", pero no es definitivo y salir en el puesto 25 "no sería el fin del mundo", al mismo tiempo que defendió que los abucheos que ha recibido están "bien", porque quiere decir que están "haciendo un trabajo increíble".

"Fue perfecto, no lo esperábamos. Hay veces que no sabes si vas a hacer la pole o no, pero sabes que tienes un buen coche, como en 2023 o en 2022, que estábamos en primera fila, que teníamos un cohete desde el principio. O sea, era poner el coche en pista y estábamos o primero, segundo o tercero, y este año era diferente", expresó el catalán, de 29 años, en una rueda de prensa con medios españoles.

El español conquistó su segunda 'pole' en Indianápolis con una media en sus cuatro vueltas de 232,24 mph, lejos de condiciones favorables, para convertirse en el primer piloto que defenderá su victoria en las 500 Millas de Indianápolis del año previo desde la primera posición de salida desde 2010, cuando lo logró el brasileño Helio Castroneves.

Palou relató que el puesto 11 que tenían en el primer intento era "real". "Esa era nuestra velocidad. Sí que es verdad que las condiciones eran fatales. No es una de esas poles que te digo que llevamos toda la semana esperando", admitió. "Ha sido un poco sorpresa. No quiere decir que no tuviésemos un coche para nada, sino que al comenzar el día no teníamos la velocidad para luchar por la pole", agregó.

"Aunque me sienta en un mejor estado que el año pasado en este momento, tampoco nos asegura nada. Yo creo que las 500 Millas cada año van cambiando, cada año tienes una carrera diferente. Tienes que estar preparado para todo, y creo que lo estamos, pero tampoco estoy superconfiado en que tengamos lo mejor. Creo que hay muchos que pueden ganar, creo que tenemos que volver a hacer la tarea muy bien hecha desde el principio y no anticiparnos mucho a lo que es el final de la carrera", apuntó.

Palou sabe que "saliendo primero es mucho más fácil" y "no lo cambiaría por nada", aunque expresó que salir "el 25 no sería el fin del mundo". "Hay carreras que si sales el 25 es como, 'mira, si no sale una amarilla estamos vendidos', y aquí no, aquí puedes llegar, es tan larga y pasan tantas cosas que con un buen coche llegas, pero se que va a ser mucho más fácil, 100%, porque cuando tienes que hacer una estrategia pues tienes más margen. Está bien y no lo cambiaría, pero no nos asegura nada", reiteró.

Así, es "difícil" saber cuál es su techo. "Yo me siento mejor y con más experiencia cada día. Creo que la experiencia cuenta muchísimo y creo que cada vez intento conducir mejor, pero nunca sabes si hay más o no hay más. Yo creo que sí, pero creo que eso lo veremos en un par de años", auguró.

"Los abucheos son una motivación, pero de momento tengo más fans que gente que no quiere que gane. Al menos hay más gente que aplaude que gente que abuchea. Pero está bien, porque quiere decir que estamos haciendo un trabajo increíble. Y ya no saben qué más decir que cuando pasamos y estamos saludando empezar a abuchear. Así que me gusta. Obviamente prefiero que todo el mundo nos apoye y esté feliz, pero es la gracia y es lo que tiene el deporte también, el pique entre unos y otros", dijo sobre los pitos en algunas zonas del óvalo.

Finalmente, Palou reveló que lo que más le cuesta en este tipo de circuitos es encontrar su límite. "Cuando se me están gastando las ruedas, saber dónde está el límite. Ahora me siento mucho más seguro y confiado de lo que estoy sintiendo, pero el hecho de tener esa confianza de lo que sientes es real, pues hace que vayamos más rápido", zanjó.