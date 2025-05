Álex Palou: "No puedo creerlo, es increíble ganar"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Álex Palou (Chip Ganassi) expresó que se sintió "muy bien" durante la carrera de las 500 Millas de Indianápolis, una carrera que es "increíble ganar", un histórico triunfo que no podía "creer".

"No puedo creerlo. Es increíble ganar. Ha habido momentos en los que me he sentido muy bien en carrera, pero al final no sabía si iba a poder pasar a Marcus o no, pero lo he conseguido. Primera victoria en un óvalo. Qué mejor lugar", expresó el español tras su histórica victoria en Indianápolis, en declaraciones recogidas por la competición en su página web.

El piloto de Chip Ganassi, de 28 años, se convierte en el primer español que gana en el legendario 'brickyard', después de adelantar al sueco Marcus Ericsson (Andretti) a falta de 13 vueltas para el final. "Las condiciones eran difíciles, sobre todo cuando iba tercero y cuarto en el grupo. El consumo de combustible era altísimo", explicó el catalán nada más concluir la carrera de casi 200 minutos de duración.

Palou, líder del Campeonato con una renta de más de dos carreras en busca de otro título y tres veces campeón de la IndyCar, se puso en cabeza a 13 vueltas del final de las 200 que forman las 500 millas. El catalán se trabajó poco a poco su remontada, partiendo desde la sexta posición, y el accidente de Nolan Siegel (McLaren) tampoco dio opción a Ericsson de impedir el triunfo del español.