Alex Pella intentará batir el récord de la vuelta al mundo hacia el oeste

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El regatista español Alex Pella buscará este invierno batir el récord de navegación de la vuelta al mundo en sentido oeste, un reto que afrontará a bordo del trimarán 'Use it Again' del francés Romain Pillard.

Pella y Pillard partirán con el trimarán de 75 pies 'Use It Again', parte de un proyecto que quiere "poner en valor la economía circular y la sostenibilidad del planeta" y conmemorar el V centenario de la primera vuelta al mundo, la de la expedición de Magallanes-Elcano.

El tiempo a batir es de 122 días. Si el navegante catalán lo logra, se convertirís en el primer y único navegante de la historia en ostentar los dos récord más grandes de vuelta al mundo: el primero, hacia el este, que ya ostenta en 40 días; el segundo, hacia el oeste, que intentará batir a partir del 25 de noviembre.

"La decisión de salir a intentar batir este récord no ha sido fácil ni para mí ni para mi familia. Soy consciente de la dificultad de este nuevo reto oceánico, pero llevo años con la cabeza puesta en esta ruta. Tratar de batir este fantástico récord, en la misma ruta que lo hicieron Magallanes y Elcano 500 años después, con un proyecto de economía circular y de sostenibilidad del planeta, encaja perfectamente con mi forma de vivir la vela oceánica", señaló Pella.

El 23 de febrero de 2018, Pella logró establecer el nuevo récord de la Ruta del Té en 36 días, 2 horas, 38 minutos y dos segundos, superando el récord anterior en cinco días, y el 16 de noviembre de 2017 ganó la Transat Jacques Vabre a bordo del trimarán 'Arkema'.

En 2014 logró la victoria en la mítica Ruta del Ron y se convirtió en el primer español en ganar una prueba transoceánica en solitario, y el 26 de enero de 2017 batió el récord de velocidad absoluto de vuelta al mundo a vela -a bordo del maxi-trimarán 'IDEC Sport' al circunnavegar el planeta en 40 días, 23 horas, 30 minutos y 30 segundos.