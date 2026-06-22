Alex Schwazer, campeón olímpico de 50 km marcha en 2008, da positivo en un control antidopaje

El atleta italiano Alex Schwazer en la rueda de prensa tras la publicación de su positivo en un control antidopaje. - Europa Press/Contacto/Agenzia Fotogramma

FRÁNCFORT (ALEMANIA), 22 Jun. (dpa/EP) -

El atleta italiano Alex Schwazer, campeón olímpico de marcha en Beijing 2008, ha dado positivo en un control antidopaje, por eritropoyetina, por tercera vez en su carrera y se enfrenta a una nueva suspensión, así como a una investigación penal, según ha comunicado la Agencia Antidopaje Alemana (NADA) este lunes.

El italiano se sometió a unas pruebas de orina y sangre en el Campeonato Alemán de Marcha en Ruta celebrado en la ciudad de Kelsterbach. En esta prueba, Schwazer dio positivo en eritropoyetina, una sustancia prohibida que estimula la producción de glóbulos rojos.

El dopaje está considerado como un delito en Alemania y esta vez incumple los principios del Código Mundial Antidopaje (WASC21), Código Nacional Antidopaje (NADC21) y la normativa antidopaje de la Federación Alemana de Atletismo (DLV). Es por ello que la NADA ha iniciado los trámites correspondientes y ha informado a la fiscalía del caso.

El campeón olímpico de 50 km marcha en 2008 se defendió en una rueda de prensa, afirmando que es "inocente" y que no ha consumido EPO (eritropoyetina) ni ninguna otra sustancia. "Tengo 41 años, una familia maravillosa y mi vida. Mi trabajo no tiene nada que ver con el deporte de alto rendimiento", añadió.

Schwazer ya se vio envuelto en dos situaciones parecidas, cuando dio positivo por EPO antes de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, pero esa vez sí admitió la infracción y fue sancionado con cuatro años de inhabilitación. El italiano volvió a ser sancionado, tras dar positivo por esteroides anabolizantes en 2016, pero esta vez con ocho años, lo que le impidió competir también en los Juegos de París en 2024. En esa ocasión, defendió su inocencia, pero su recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo fue desestimado.