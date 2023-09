Álvaro Martín: "No siento presión para los Juegos, sólo responsabilidad por el legado"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El marchador español Álvaro Martín asegura que no siente "presión" sino "responsabilidad" con su disciplina por ser en la actualidad el rival a batir en los Juegos Olímpicos de París por su condición de doble campeón del mundo de 20 y 35 kilómetros, algo que fue "una gran hazaña para el deporte español".

"A nivel deportivo, es lo mismo unos Juegos Olímpicos que un Mundial, pero cómo te cambia tu vida ser medallista de un Mundial a serlo en unos Juegos es completamente diferente. Los Juegos son cada cuatro años, son especiales. Ya he estado en tres y no sólo es la competición sino todo lo que lo envuelve, es lo que lo hace mágico. Si no puedo conseguir esa medalla, el haber podido ser olímpico, me ha llenado", expresó Martín en la entrevista facilitada por la organización de los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta.

Ahora, a menos de un año para la cita olímpica, se muestra tranquilo pese a que pueda ser uno de los favoritos a la medalla. "No es presión, es la responsabilidad del legado. Presión era la de los pioneros, nosotros tenemos responsabilidad", puntualizó.

El llerenense vivió el sabor "muy amargo" que supuso su cuarta plaza en Tokyo 2020. "Pero poco a poco se va endulzando. Yo hice todo lo que tenía que hacer y mi máximo resultado fue ese. La pregunta que te tienes que hacer es '¿Cómo puedo hacer para mejorar?' Y la respuesta, fue hacer una mejor planificación, trabajar aspectos como la fuerza, invertir más en material, como comprar una cámara de hipoxia para no tener que desplazarme a altitud", remarcó.

El atleta calificó de "una gran hazaña para el deporte español" su doblete en el pasado Mundial, pero que no le va "cambiar la vida". "Las teclas que hemos tocado nos han llevado a estos resultados y esperamos que lo podamos replicar en París. Ahora, nos llaman más, pero dentro de la planificación no vamos a tocar nada. Es verdad, que hay reconocimiento social, pero voy a seguir siendo como soy yo", manifestó.

La posible eliminación de la marcha a nivel olímpico sigue en el aire, algo que se debe en su opinión a que los Juegos "están cambiado porque las nuevas generaciones están cambiando y quieren algo que dure diez minutos". "La forma de entender el deporte a través de la televisión está cambiando y eso se traslada a los Juegos", expresó.

"Las primeras noticias que nos venían sobre este tema eran las peores, pero con el paso del tiempo y la presión que estamos haciendo todos, la decisión que se iba a tomar en Los Ángeles se ha retrasado a después de París y puede ser que la distancia se vea modificada, pero que tengamos cabida. Hay que tener en cuenta que todo lo que no sea fútbol, baloncesto o tenis es deporte minoritario y todo deporte que no esté en los Juegos está en peligro de extinción", declaró el marchador.

En este sentido, para Álvaro Martín es "positivo" que Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), haya sido elegido como vicepresidente de World Athletics porque ahora tienen "un canal más directo" para sus "reivindicaciones", dijo Martín.

"Yo creo que la gran decisión la tomé con 15 años al irme a vivir a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento. Con la pandemia pensé mucho, incluso dejar el deporte y trabajar y también me surgió la idea de irme a vivir a Cieza con mi entrenador y exprimir mi carrera deportiva", confesó el atleta española al ser preguntado sobre si ha merecido la pena su sacrificio.

Y el extremeño cree que fue más "difícil para los primeros que abrieron camino" como Jordi Llopart. Hemos sido pioneros en tener grandes entrenadores y eso es garantía de éxito", puntualizó, advirtiendo que "la marcha o te enamora o no te gusta". "Es una distancia muy larga, pero, además, tiene el componente técnico que la hace más difícil aún. Todo el mundo sabe correr, pero no todo el mundo sabe marchar y todas las carreras tienen sus peores momentos y sus momentos de duda", argumentó.

Finalmente, sobre la cantera en su disciplina, Álvaro Martín afirmó que el legado "se inició con Jordi Llopart". "Ahora tenemos otros compañeros con grandes resultados además de María (Pérez) y yo. Hay grandes marchadores que vienen por detrás. Cuando María y yo no estemos, vendrán otros chicos y chicas que mantendrán esta posición", sentenció.