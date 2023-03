Álvaro Romero conquista el segundo puesto en SBX en la Copa del Mundo de Veysonnaz

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El rider vasco Álvaro Romero ha logrado un meritorio segundo puesto en SBX en el técnico y rápido circuito de la Copa del Mundo de Veysonnaz (Suiza), colgándose así la plata con tan sólo 19 años y superando a gran parte de los nombres más destacados de la escena internacional en esta disciplina.

El joven deportista lo logró tras superar dos exigentes rondas de octavos y cuartos de final en el primer puesto, mientras que en las semifinales se impuso al rider italiano Omar Visintin con foto 'finish' incluida. En la final, un pequeño error que subsanó con maestría antes de caer, evitó que se hiciera con el oro, superado únicamente por el alemán Martin Noerl.

"Estoy supercontento, porque ha sido una carrera muy luchada. Venía con mucha confianza y he ido a tope desde la primera ronda. Las eliminatorias han sido muy ajustadas y en la final he cometido un pequeño error que casi me caigo, pero me he dicho 'aguanta como sea, llega a meta'. Y así es como he conseguido mi primer podio en una Copa del Mundo", relató el rider en declaraciones publicadas por la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI).

En los octavos de final, Romero se enfrentó al gran favorito Alessandro Haemmerle, Nick Baumgartner y David Pickl. Sin embargo, Haemmerle no tomó la salida finalmente y se convirtió en una carrera a tres. Salió lento, pero Romero consiguió remontar hasta colocarse en el último sector en primera posición mostrando su carta de presentación. Ya en los cuartos, la dificultad aumentó, al tener que batirse a uno de los mejores riders del circuito, el alemán Martin Noerl. El vasco le adelantó en la última curva para cruzar de nuevo primero.

En semifinales, el cartel estaba formado por Noerl, Visintin y el neerlandés Glenn de Blois. Como en las anteriores rondas, Romero salió último para esperar pacientemente su oportunidad. Una estrategia que volvió a dar sus frutos y entró primero para 'volar' hacia su primera gran final en una Copa del Mundo. Pero Noerl le superó al final y fue segundo. Con este resultado, Romero ayuda a Lucas Eguibar en su particular lucha por el Globo de Cristal, ya que dejó por el camino a varios de los más inmediatos competidores del vasco.

Y es que Eguibar mantiene intactas sus opciones al Globo de Cristal gracias a varios tropiezos de sus rivales más directos. El vasco afrontará la última doble prueba de Copa del Mundo en Mt.St.Anne (Canadá) tercero en la clasificación de la especialidad de SBX, superado tan sólo por Omar Visintin y Martin Noerl, primero a 39 puntos.