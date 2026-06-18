La amazona española Sira Martínez pone rostro al cartel del CSIO Barcelona 2026 - SERGI MORIANA / RCPB

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La amazona española Sira Martínez, embajadora del CSIO Barcelona, protagoniza el cartel oficial de la 114ª edición del concurso de saltos internacional, cuya imagen fue presentada este jueves en el Real Club de Polo de Barcelona como punto de partida simbólico hacia una nueva edición del principal evento hípico internacional que se celebra en España.

El concurso tendrá lugar del 1 al 4 de octubre en las instalaciones olímpicas del club barcelonés y volverá a albergar la final de la Longines League of Nations*, una de las grandes citas del calendario internacional de saltos.

La imagen oficial de esta edición, realizada por el ilustrador Jordi Ferrándiz e inspirada en la figura de Sira Martínez, busca representar valores ligados históricamente al evento como la elegancia, la fuerza y la conexión entre caballo y jinete, en un año en el que la organización continúa reforzando el vínculo entre tradición y proyección internacional.

Martínez, una de las jinetes españolas con mayor proyección y habitual participante en el concurso, reconoció durante el acto que este reconocimiento tiene un significado especial por su relación con el evento desde sus inicios deportivos. "Desde pequeña he seguido el CSIO Barcelona. Recuerdo estar sentada en la grada y pensar que ojalá algún día pudiera competir en esta pista", señaló.

"Hoy, además de tener la suerte de participar en el concurso, me hace muchísima ilusión ser embajadora y haber inspirado el cartel de esta edición. Es un orgullo enorme formar parte de la imagen de una competición que significa tanto para mí y que ha sido una referencia durante toda mi carrera deportiva", añadió la amazona.

Por su parte, el presidente del CSIO Barcelona, Santiago Mercé, subrayó el carácter especial de esta edición por servir de antesala a dos aniversarios relevantes para el evento. Según recordó, en 2027 se alcanzará la 115ª edición del concurso y se cumplirán además 125 años de la primera competición internacional de saltos celebrada en Barcelona.

Mercé destacó que el CSIO Barcelona ha sabido mantenerse como una referencia internacional durante más de un siglo combinando tradición y evolución, con el objetivo de seguir reuniendo a los mejores jinetes y amazonas del mundo y proyectando la ciudad de Barcelona como uno de los grandes escenarios de la hípica internacional.