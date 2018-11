La AMDP exige disculpas al Club de Tiro Jarapalo ante Fátima Gálvez por insultarla

Publicado 07/11/2018 16:35:41 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP) ha exigido al presidente del Club de Tiro Jarapalo, Manuel Bustos, que pida disculpas a la tiradora Fátima Gálvez por acusarla de mentir cuando ésta denunció haber sido objeto de discriminación por ser mujer, ya que no se le permitió disputar el pasado 21 de octubre la final del Grand Prix Internacional Costa del Sol.

Fátima Gálvez acabó segunda en la fase de clasificación, pero los jueces le dejaron fuera de la final general y le instaron a competir en la final femenina, en la que los premios en juego eran mucho menores, algo que la deportista consideró que perjudicaba a la planificación deportiva programada junto a su entrenador.

Por este motivo, Gálvez decidió renunciar "profundamente decepcionada" a la competición y no disputar ni en la final general ni en la de damas. "Siempre fui enemiga de las injusticias y las discriminaciones de este tipo, pero me parece aún más indignante que en pleno 2018, cuando la concienciación contra la discriminación por género está más presente que nunca, se sigan produciendo incidentes como el que hoy me ha tocado vivir", censuró en sus redes sociales.

Así la AMDP exige al club de tiro Jarapalo en Málaga, a su presidente, Manuel Bustos, y al secretario del club, Pepe Sánchez, que emitan un comunicado en el que se retracten de sus afirmaciones sobre que sus competiciones seguían las reglas de la Federación Internacional (ISSF), y pidan disculpas públicas a Fátima Gálvez "por no haberla dejado participar en la final de la General aplicando una norma de discriminación machista que hizo perder la posibilidad de ganar un premio económico".

Además, le piden que se retracten de los insultos en su comunicado al decir que Gálvez mentía y le atribuían un comportamiento "que no fue de la tiradora, sabiendo que no fue ella sino otra la que les interpeló en los términos que achacan a Fátima Gálvez".

Por último, le piden que se retiren los logos de la ISFF "por carecer de los protocolos de igualdad que se exigen en todas sus competiciones futuras hasta que no aplique las reglas internacionales".