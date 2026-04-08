El American Racing representará a Estados Unidos en la Copa América de vela

Chris Welch y Karel Komárek, cofundadores del American Racing Challenger Team USA - BEN PETER CATCHPOLE

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo American Racing Challenger Team USA, que representa al Yacht Club Sail Newport, ha sido confirmado como 'challenger' oficial de la 38 edición de la Copa América de vela, cuya edición de 2027 se disputará en la localidad italiana de Nápoles, según anunció este miércoles la competición.

El equipo estadounidense, fundado por Chris Welch y Karel Komárek, estará liderado por el patrón estadounidense Ken Read, dos veces ganador del premio a Mejor Regatista del Año y uno de los navegantes más consumados y respetados del mundo que liderará el proyecto de los Estados Unidos, un país que defendió el trofeo de la Jarra de las Cien Guineas durante 132 años consecutivos, la racha ganadora más larga en la historia de este deporte.

"La participación de un 'challenger' estadounidense en la competición, además de fortalecer esta conexión única con la Copa, refleja la renovada ambición de Estados Unidos por demostrar su valía al más alto nivel deportivo", remarcó la Copa América.

Marzio Perrelli, nuevo CEO de America's Cup Partnership, dio la bienvenida a "un equipo sólido y altamente competitivo". "American Racing Challenger Team USA cuenta con un equipo directivo de gran experiencia y ya ha adquirido importantes recursos técnicos de American Magic. Estos elementos les convierten en uno de los principales aspirantes. Esperamos colaborar con ellos en las próximas etapas de la competición", remarcó.

Ken Read, director ejecutivo del American Racing Challenger Team USA, cree que "tener la oportunidad de representar nuevamente a Estados Unidos en la Copa América es un gran honor". "Comprendemos perfectamente los desafíos que nos esperan, por lo que estamos trabajando arduamente para formar un equipo capaz de ganar la Copa. Queremos desarrollar un programa que enorgullezca a los regatistas estadounidenses y que construya un camino duradero", subrayó.

Por su parte, Grant Dalton, presidente de America's Cup Partnership (ACP) y CEO del Emirates Team New Zealand, 'defender' de esta 38 edición, considera que "el regreso de un equipo estadounidense es una noticia extraordinaria para el evento y el espíritu de la competición, pero también para los aficionados de todo el mundo".