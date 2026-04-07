El italiano Marzio Perrelli, nuevo CEO de la Copa América de vela - AMERICA’S CUP MEDIA

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El italiano Mario Perrelli ha sido nombrado nuevo como nuevo director ejecutivo de la prestigiosa Copa América de vela de cara a "impulsar el evento bajo la nueva estructura de asociación y con una gobernanza mejorada con una visión a largo plazo", mientras que Grant Dalton continuará como presidente, según confirmó este martes la competición.

Según indicó la America's Cup Partnership, la nueva entidad de gobernanza y estructura comercial de la Copa América, la trayectoria profesional de Marzio Perrelli, que se incorpora tras haber trabajado en el sector financiero en el Reino Unido, Estados Unidos e Italia, donde ocupó puestos de alta dirección en Goldman Sachs y HSBC, "combina la disciplina financiera, la estrategia de medios y la gestión de derechos deportivos a gran escala".

"La Copa América es la competición más antigua y prestigiosa del deporte internacional. Nuestra responsabilidad hoy, en nombre de todos los interesados, es preservar su rico legado, garantizando al mismo tiempo una mayor continuidad, estabilidad y crecimiento a largo plazo", apuntó Perrelli.

El directivo reconoció que America's Cup Partnership "representa una evolución en la gestión del evento, proporcionando un marco más coherente para los equipos, socios y sedes anfitrionas, respetando plenamente la tradición deportiva que define a la Copa".

"Al fortalecer la gobernanza y la planificación a largo plazo, buscamos crear las condiciones para una inversión sostenida, una innovación continua en la élite del deporte y una mayor participación global. Me honra asumir este cargo y espero trabajar con todos los interesados para apoyar el futuro desarrollo de la Copa América", sentenció.

Por su parte, Grant Dalton, presidente de la ACP y también CEO del 'Emirates Team New Zealand', defensor de la Jarra de las Cien Guineas, dio la bienvenido a Perrelli a "un puesto único en el deporte en un momento de grandes oportunidades".

El neozelandés recordó que ya hay confirmados para la edición 2027 que se celebrará en Nápoles (Italia) "al menos cinco fuertes equipos" y que actualmente existe en la competición "un panorama deportivo cambiante que ve a mujeres a bordo de los barcos de la Copa América por primera vez, así como trayectorias prometedoras para mujeres y jóvenes regatistas que aspiran a la cima de la vela".

"La formación de la ACP ofrece seguridad y continuidad para futuras regatas e iniciativas como el puesto de regatista invitado a bordo de los 'AC75', y el programa de reconocimiento continuo ofrece oportunidades multimedia innegables para el crecimiento de la Copa América", advirtió Dalton.