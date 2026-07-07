Amix incluye el extracto de remolacha en suplementación deportiva para optimizar la oxigenación muscular

Archivo - La atleta Blanca Hervás ha incorporado el extracto de remolacha de Amix a su plan nutricional. - SANTIAGO MORENO DE LA SANTA RINC - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de nutrición deportiva Amix ha incorporado a su gama de productos de suplementación deportiva 'Nitro BeetRoot', elaborado a base de extracto concentrado de remolacha y que atletas como Blanca Hervás, Adiaratou 'Adi' Iglesias e Iker Moreno han incorporado a su plan nutricional.

El lanzamiento de este producto ha respondido al auge de los nitratos en el ámbito del ejercicio físico, un componente que actúa de manera natural favoreciendo la apertura de los vasos sanguíneos para acelerar la llegada del oxígeno hacia los músculos.

Según ha verificado la ciencia, esta reacción ha permitido optimizar el rendimiento y retrasar la aparición del cansancio durante los entrenamientos deportivos. La marca ha desarrollado este formato en cápsulas con el objetivo de evitar el consumo directo de un kilo de remolacha cruda, un método que ha sido calificado como pesado para el sistema digestivo debido a su densidad, azúcar y sabor terroso.

La nueva fórmula ha garantizado una dosificación limpia, rápida y exenta de azúcares añadidos, calcando las pautas de nutrición que han seguido de manera habitual los deportistas de élite. La utilización de este extracto vegetal resulta especialmente idónea durante la temporada estival, una época del año en la que los deportistas precisan de nutrientes inteligentes capaces de adaptarse al incremento de las temperaturas.

La compañía ha remarcado que la correcta asimilación del óxido nítrico ha logrado que las sesiones de esfuerzo físico intenso se perciban de una forma más ligera. Al presentarse en comprimidos compactos, el artículo ha eliminado las complicaciones ligadas a tener que cocinar el alimento o ingerir zumos empalagosos antes de acudir al gimnasio.

Junto con este producto, Amix ha completado su catálogo de novedades para el periodo de vacaciones mediante el lanzamiento de una creatina masticable que prescinde del uso de agua o mezcladores. De igual modo, la empresa ha introducido alternativas de recuperación como un 'shot' de melatonina con Gaba perteneciente a su gama Black Line, ideado para combatir los episodios de insomnio derivados del calor y el jet lag.

La línea estival ha sumado además el complejo 'Burn&Dry' para la definición metabólica y el compuesto líquido 'Zero Cramps Shot' para restaurar los niveles de vitaminas y minerales tras el ejercicio. El movimiento asociativo en torno a este tipo de suplementos profesionales ha buscado dotar a los consumidores de herramientas eficientes que dejen a un lado la pesadez estomacal.

La aplicación de los avances tecnológicos a los alimentos tradicionales de la huerta ha permitido que los usuarios focalicen sus esfuerzos únicamente en la superación de sus propias marcas.