Amix Nutrition estrena el documental 'Lo invisible' sobre la cultura del esfuerzo en el deporte de élite

Archivo - La atleta Blanca Hervás es una de las protagonistas del documental 'Lo invisble', que se estrena el 4 de noviembre en las salas de Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva Amix celebrará el próximo 4 de noviembre en las salas de Cinesa Proyecciones de Madrid el preestreno de 'Lo invisible', una producción audiovisual a cargo de Gersh y respaldada por Amazon Ads que aborda la exigencia personal en el deporte de alto rendimiento.

Al estreno acudirán la atleta española Blanca Hervás, el luchador de artes marciales mixtas Joel Álvarez y el culturista Kim Ángel, tres de las figuras protagonistas de la cinta. Durante la sesión se exhibirán en exclusiva los episodios dedicados a sus respectivas trayectorias para acercar a los espectadores a las dificultades profesionales y personales que han afrontado a lo largo de sus carreras.

La propuesta audiovisual ha incorporado asimismo los testimonios del futbolista Gonçalo Ramos y del jugador de rugby Nicolas Depoortere. En el caso de ambos deportistas, las historias centradas en sus recorridos competitivos contarán con actos de presentación propios organizados de manera respectiva en Portugal y Francia.

Con la puesta en marcha de este proyecto, la firma promotora ha buscado visibilizar la disciplina, la constancia y los sacrificios diarios que sustentan los éxitos en las diferentes disciplinas. La iniciativa persigue además destacar la faceta humana que convive con el entrenamiento exhaustivo tras los resultados de la competición oficial.

El largometraje documental 'Lo invisible' completará su difusión pública con su estreno en la plataforma de emisión en directo Prime Video, donde quedará disponible para los usuarios a partir del 5 de noviembre.