Ana Peleteiro: "Nunca seré la mejor deportista de la historia, pero la gente se acordará de Ana Peleteiro"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actual campeona de Europa de triple salto, Ana Peleteiro, explicó este jueves que seguramente "nunca" será considerada la mejor deportista de la historia de España, pero que está segura de que la gente "se acordará" de ella, además afirmó que le queda cuerda "para rato".

"He ido construyendo mi personaje de forma natural, nunca seré la mejor deportista española de la historia, pero la gente sí que se acordará de Ana Peleteiro. Si ganara el oro en París, a lo mejor me costaría motivarme, pero siempre tengo ganas de alcanzar a personas que admiro. Nunca he tenido malos sentimientos ni envidia hacia los demás, por eso estoy en un momento de mi vida plena", dijo la atleta española durante la presentación del mitin de Madrid.

Peleteiro confesó que en el Europeo de Roma le enfadó que algún periodista le preguntara si se iba a "retirar después de París". "Hay Ana Peleteiro para mucho rato, mínimo hasta Los Ángeles y luego ya veremos. Saltar 15 metros es una barrera, por lo que es uno de mis grandes objetivos", apuntó la plusmarquista española de triple salto.

La atleta gallega confesó que la mañana de la final de triple salto en Roma estaba "muy nerviosa", incluso llegando a perder "el control de la situación". "Poco a poco me di cuenta de que era adrenalina lo que sentía. En los 'meeting' importantes como Madrid o la Liga Diamante puedo rozar esos niveles, pero nunca consigo estar a ese nivel. Trabajo para que no me ocurra porque hay veces que no me exijo", señaló.

En cuanto a su nivel de confianza de cara a los Juegos Olímpicos, Peleteiro admitió que su último éxito le ha servido para saber que está "lista para París". "Creo que mi límite es el cielo, pero, a nivel personal, sé que la gente no sólo se queda con los récord, sino con el legado, y eso depende de lo que les haces sentir", añadió.

Por último, la atleta explicó como compagina la alta competición con ser madre. "Mis padres hacen lo que pueden para ayudarme con mi hija. Por ejemplo, en Roma competí, acabe a las 'mil' y al día siguiente estaba recogiendo a la niña en el Vaticano con la ayuda de Paloma (responsable de Comunicación de la RFEA) que hizo de niñera", concluyó.