Andorra exhibe experiencia y ambición de futuro en la Copa del Mundo femenina de 2026. - AUDI FIS SKI WORLD CUP ANDORRA 2026

Con entre 4.000 y 5.000 asistentes diarios, los organizadores expresan su deseo de formar parte del calendario del circuito "con regularidad"

EL TARTER (ANDORRA), 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, celebrada la semana pasada, ha mostrado la experiencia organizativa en grandes eventos internacionales y la ambición de futuro del Principado, que recibió la visita de entre 4.000 y 5.000 asistentes diarios para ver a las mejores esquiadoras del mundo.

El comité organizador ha destacado el trabajo de los equipos de pista, logística, transporte, voluntariado y patrocinadores. "Cuando el director de carrera de la FIS te dice que no tiene nada que objetar y que solo puede dar las gracias, eso dice mucho de lo que hemos hecho", remarcó el director deportivo, Santi López, durante la rueda de prensa de balance del evento.

Al acto también asistieron, entre otras autoridades, David Hidalgo, director general del comité organizador; Marc Mitjana, secretario general del comité organizador; y Carles Visa, gerente de la Federación Andorrana de Esquí (FAE).

Los organizadores se han mostrado satisfechos con el desarrollo de las tres pruebas y también con el hecho de que la mayoría de los equipos internacionales hayan reconocido explícitamente el esfuerzo realizado. Según López, en la última reunión de jefes de equipo, la delegación austríaca expresó, en nombre de los participantes, el deseo de que la sede andorrana forme parte anualmente del calendario.

Por su parte, Marc Mitjana ha subrayado la experiencia adquirida con los años y la consolidación de un equipo técnico altamente experimentado y muy profesional. También ha resaltado la implicación de colaboradores y patrocinadores.

David Hidalgo ha valorado "muy positivamente" el ambiente y el entusiasmo vivido en las gradas y en toda la zona de llegada. Acerca del calendario de 2027, Hidalgo ha precisado que la decisión sobre la presencia de Andorra en el calendario de la próxima temporada se hará pública en mayo.

"ANDORRA ES UN PAÍS DE NIEVE"

Desde el comité organizador se ha expresado la voluntad de continuar formando parte del circuito "con regularidad", aunque la decisión final depende de los órganos federativos internacionales.

Asimismo, ha visitado Andorra el presidente y del director general de la Federación Internacional de Esquí (FIS), Johan Eliasch y Urs Lehmann, respectivamente.

Eliasch se ha mostrado entusiasmado con la idea de que Andorra acoja más eventos en el futuro. "Es un auténtico privilegio estar aquí. El escenario es espectacular y la pista, sencillamente extraordinaria. Siempre que tenemos la oportunidad de competir en este trazado, la experiencia es magnífica. He venido en varias ocasiones y cada vez es igual de especial. No es extraño que todo el mundo tenga ganas de volver; nos sentimos muy afortunados de poder vivir este momento, ya que el ambiente que se respira es excepcional, con una organización impecable. Es realmente un país de nieve", comentó.

Sobre una posible acogida de unos Campeonatos del Mundo, el máximo dirigente de la FIS ha dicho que Andorra debe seguir apostando por optar a los Campeonatos del Mundo porque "ha demostrado sobradamente que está preparada para asumir un evento de esta magnitud". "Es un gran anfitrión, así que espero que ese momento llegue muy pronto", manifestó.

Sobre las posibilidades reales de acogerlos, ha recordado que el país cumple todos los requisitos exigidos. "Solo hay que ver el entusiasmo del público, de los equipos y de los atletas, que siempre celebran competir aquí", añadió.

Igualmente, el director de carreras femeninas de la Copa del Mundo de la FIS, Peter Gerdol, ha mostrado su satisfacción con la organización del evento, tanto en el ámbito deportivo y la preparación de la pista -que ha calificado de "excelente"- como en otros aspectos como el Team Hospitality, el Ski Room o el alojamiento.

"He visto cómo habéis crecido desde cero hasta el máximo nivel de la Copa del Mundo, siempre dispuestos a escuchar y atentos al resto de organizadores para seguir aprendiendo", destacó.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "tarde o temprano" conseguirá organizar unos Campeonatos del Mundo. "Os lo merecéis. No necesitáis hacer nada diferente de lo que ya estáis haciendo. Es más una cuestión de política deportiva; en ningún caso está relacionada con la parte deportiva ni con la organización. Estáis preparados, y lo estáis desde hace años", dijo.