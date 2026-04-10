Andrea Fuentes: "Estoy muy motivada a cambiar y enseñar que hay otro camino que más fácil que la crítica"

Archivo - La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, en la gala del COE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española de natación artística, Andrea Fuentes, confesó que se siente "muy motivada" dentro de equipo nacional para tratar de "cambiar y enseñar" esa mentalidad de "crítica que hay en España" porque existe "otro camino más fácil" para lograr los resultados como en el pasado Europeo en Singapur en el que se lograron tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronces.

Para la seleccionadora española, es importante que "toda la sociedad apoye al deporte base", porque hay que empezar a trabajar "desde abajo". "Luego todos queremos los Juegos Olímpicos. No se hacen campeones sin la base primero, y no solo por eso, porque todos los resultados del deporte de élite nutren a la sociedad con valores", indicó.

Fuentes llegó al combinado nacional con un modelo de trabajo que quita presión a las nadadoras y esa "crítica" que tiene "más arraigada" en España. "Es algo que estoy muy motivada a cambiar y a enseñar que hay otro camino que es mucho más fácil, que es el de apreciar las cosas buenas, el de agradecer lo que está viniendo y confiar en uno mismo", comentó.

La catalana va a cumplir su segundo año al frente de la selección y este verano afronta el Campeonato Europeo de Natación, del 31 de julio al 16 de agosto, tras el gran resultado en el Mundial el año pasado, en el que lograron tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce. "La gestión del éxito de Singapur ha sido, la verdad es que muy curiosa, más difícil de lo que creía pero la verdad es que estoy súper agradecida", explicó.

"Ahora tenemos mucha cobertura, es algo que ha influenciado al equipo y que ha provocado también un 'ostras, y ahora que cómo se gestiona esta presión externa'. Las expectativas que hay ahora lo hemos trabajado mucho. Ha sido súper interesante aprender cómo aprovecharlo como impulso en vez de peso, y también cuestiones internas de cambio de liderazgo dentro del equipo porque Paula, que era la más líder, está en un momento que ya se iba a retirar", prosiguió.

Por eso es importante el aspecto psicológico, ya que "hasta el 90% del resultado viene de la mente". "Nosotras trabajamos con Gloria Balaguer, que es una eminencia en la psicología deportiva, pero a mí también es un campo que me encanta. A veces no entrenamos para hablar de un tema, porque creo que es mucho más importante de cuidar bien", reconoció.

Además, la selección española de natación artística presenta una novedad para esta temporada. "Este año hemos hecho coreografías nuevas con Rosalía que vamos a presentar en Pontevedra que por primera vez acoger una Copa del Mundo. Hace años que no se hace ninguna en España y yo sé que las entradas salen el día 13 y van a durar minutos en plan Rolling Stones", anunció.

Uno de los nombres propios del grupo es Iris Tió, reconocida como mejor nadadora de artística de 2025 por European Aquatics, a la que le están "saliendo oportunidades muy positivas", pero que tiene que aprender a gestionar. "Ahora es diferente porque nunca más vas a sentir lo que es un oro en el que no había expectativas, o sea nunca más vas a poder disfrutar de lo que es oro", manifestó.

"Es el peso, no haber quedado campeona mundial, es lo que hay. Hay que gestionarlo para que no nos quite el entrenamiento que es lo que te ha dado ese éxito. Estamos viendo el equilibrio, para ella es difícil porque tiene que recuperar todos los entrenamientos", apuntó.

Fuentes participó en un acto organizado por la Real Federación Española de Natación (RFEN) en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que recalcó que "la clave del éxito es la comunicación y transparencia". "Por eso hemos pasado de ser las quince del mundo a medalla en los Juegos de Paris 2024", subrayó.

"Caemos muchas veces en poner excusas. La medida de lo que eres, es lo que haces con lo que tienes. Es importante convencer a las nadadoras, haciéndolas creer e inspirándolas. A partir de ahí se consiguen las cosas y llegan los apoyos", incidió.

Fuentes comenzó su trayectoria como entrenadora en Estados Unidos, donde se trabaja de manera muy diferente. "Me chocó como potenciaban el confiar en uno mismo desde edades tempranas, no solo en el deporte, aunque el sistema está orientado hacia ellos. Lo vi en mis hijos, yo preguntaba a los profesores qué podía hacer para mejorar y me dijeron que estaba haciéndolo bien, que lo importante era potenciar esa confianza", añadió.

"Y para ganar confianza en uno mismo, te lo tienes que demostrar con hechos y el deporte te lo da porque ves los resultados. Y eso lo he llevado a mis equipos, les construyo retos para que descubran el camino por sí misma. Eso es lo que quiero ahora en la selección española. Tenemos un talento increíble en España y no lo potenciamos suficientemente", zanjó.