Andrea Fuentes: "Yo quería un equipazo que me supiera leer los ojos nada más entrar a la piscina"

"Se espera que sigamos en el pódium lo máximo posible", ha dicho la seleccionadora española de natación artística durante una entrevista exclusiva

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de artística, Andrea Fuentes, subraya que "quería un equipazo" cuando fue llamada por la Real Federación Española de Natación (RFEN) para dirigir a un grupo de competidoras que "supiera leer" sus "ojos" al instante "nada más entrar a la piscina", y admite que en eso "se ha juntado el hambre con las ganas de comer".

Durante una entrevista con Europa Press, ha revelado cómo se sentía tras la reciente y exitosa Superfinal de la Copa del Mundo. "La sensación es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Yo quería un equipazo que me supiera leer los ojos nada más entrar a la piscina y ellas querían lo mismo como equipo, y ha sido como gasolina y mechero juntos", ha comentado la entrenadora del equipo español.

En plena vorágine competitiva, Fuentes acudió el pasado 18 de junio a la primera edición de los Premios GLORIA del Deporte Iberoamericano. "Es una oportunidad excepcional para poder dar más bombo al deporte femenino español. Justamente nos dan el premio a Theresa [Zabell], a Maribel [Martínez de Murguía] y a mí como representantes del deporte femenino español, lo cual le estaba explicando hoy a mi hija", dijo entonces.

"Hace muchos años el deporte femenino no existía y no se lo podía creer; lo he explicado y, mientras lo explicaba, me parecía surrealista. Y lo que hemos llegado hoy en día gracias a toda la gente que ha luchado para que haya deporte femenino. Así que solo por eso ya es un honor estar aquí", añadió la seleccionadora de España sobre esos galardones.

Además, de cara al Campeonato del Mundo que se celebrará este verano en Singapur, Fuentes ha sido ambiciosa con las opciones españolas. "Se espera que sigamos en el pódium lo máximo posible. Va a ser la primera vez que nos enfrentemos con Rusia desde antes de la guerra", ha avisado, en referencia a la invasión rusa en Ucrania y que le acarreó sanción.

"Y después, China es el equipo bueno que nos hemos encontrado ahora. Así que va a estar peleado y va a estar...", ha resoplado. "Muchas ganas de encontrarme con los grandes titanes de la 'sincro' y darles miedo", ha apostillado la antigua seleccionadora del equipo de Estados Unidos.

En este aspecto, ha definido como "muy interesante" el cambio de EE.UU. al equipo español. "Sabía que sería difícil porque yo he crecido como entrenadora en EE.UU., nunca había entrenado a un equipo español. Aunque yo soy española, el lenguaje de entrenador y todo lo tenía en inglés, al final ya pensaba en inglés", ha comentado Fuentes.

"Tenía muchas ganas de aprender a entrenar otra cultura como la mía, original; y me está encantando, la verdad", ha reconocido. "Al principio me costó adaptarme porque es muy diferente el sistema, pero ahora mismo encantada de poder estar a tope ayudándoles", ha concluido en la charla.