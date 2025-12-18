Anthony Joshua no duda de que los boxeadores tienen "licencia para matar" antes de su combate contra Jake Paul

Archivo - El boxeador británico Anthony Joshua durante una rueda de prensa - Adam Davy/PA Wire/dpa - Archivo

El boxeador británico Anthony Joshua advirtió este miércoles que los púgiles tienen "licencia para matar" y que ese es su "trabajo" antes de medirse este viernes en Miami (Estados Unidos) al 'YouTuber' estadounidense Jake Paul, el cual no se ve intimidado y se siente "preparado" para este desafío.

Estos comentarios del excampeón de los pesos pesados vienen a raíz de que su compatriota Tyson Fury le etiquetara como un "perdedor sin clase" por su referencia a matar en el 'ring' durante un entrenamiento abierto. "Si puedo matarte, te mataré", aseguró Joshua.

Cuando se le pidió a este en la rueda de prensa previa a su combate con Paul que respondiera a los comentarios del día anterior, recalcó que ese era su "trabajo". "Nosotros peleamos. Tenemos licencia para matar. Mucha gente no lo entiende, pero ese es mi trabajo", reiteró.

Ha habido preocupación en la previa de este combate por la diferencia de tamaño, experiencia y clase entre los dos púgiles, ya que Joshua se enfrentará a un novato del peso crucero con un récord de 12 victorias y una derrota.

Pero Paul dijo que no se sentía intimidado por el desafío. "Estoy preparado, quiero sus golpes más duros", afirmó el 'YouTuber', que a principios de esta semana apuntó que quería dar la mayor sorpresa de la historia del deporte derrotando a Joshua y que también compartió una lista de futuros rivales, entre ellos Fury, Terence Crawford y Canelo Álvarez. "Nadie ha hecho más por el deporte del boxeo en la última década que yo. Creo que si a la gente le importara de verdad el boxeo, querrían que ganara", subrayó Paul.