Antonio Sabugueiro: "Mi sueño sería que Kipchoge se retirase en la San Silvestre"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antonio Sabugueiro, 'alma mater' de la San Silvestre Vallecana, tiene claro que su "sueño" sería que el atleta keniata Eliud Kipchoge, actual campeón del mundo de maratón, "se retirase" en esta tradicional carrera de Fin de Año que es "un fenómeno social y mundial" y que "difícilmente se puede hacer más grande".

"Mi sueño sería que Eliud Kipchoge, campeón de la carrera en 2005 y 2006, se retirase en la San Silvestre Vallecana", recalcó Sabugueiro en una entrevista concedida a los organizadores de los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta.

La carrera madrileña será galardonada el próximo 8 de noviembre como el Premio Ciudad de la Raqueta al 'Evento Deportivo', una prueba de mucha tradición, creada en 1964 y que fue bautizada con su actual nombre por "José Luis Gilabert, periodista del diario 'Marca'" tras su segunda edición.

"Con el éxito que tuvo el nombre, la llevamos al 31 de diciembre y poco a poco, empezamos a crecer. Hasta el punto de que nos han nombrado hasta en seis ocasiones como la mejor carrera del mundo sobre asfalto sobre diez kilómetros", recordó.

El creador de la carrera ve "imposible elegir uno" de los corredores españoles que han participado y más le han podido impresionar. "Si de algo podemos presumir es de que todos los de gran categoría han corrido y ganado en la San Silvestre", remarcó, mientras que repite el nombre de Kipchoge, "un gran fondista, con una zancada espectacular y, además, una cabeza muy bien amueblada". "Incluso batió el récord del mundo corriendo aquí, aunque por el recorrido no es homologable", puntualizó.

"Hemos tenido a los mejores, pero si tengo que decir el nombre de un atleta que me hubiera encantado que participase en la carrera ese es Ghirmay Ghebreslassie", afirmó Sabugueiro, que da valor al "apoyo desde el principio de los medios" y a la empresa 'LastLap', "con una capacidad y un equipo de trabajo impresionante", como las claves para el crecimiento de la carrera.

Para el 'alma mater' de la San Silvestre, lo que "más orgulloso" le deja de la prueba es su condición de "fenómeno social y mundial". "No hay país en el mundo y ni un solo pueblo de España que no tenga su 'San Silvestre'. Como me decía mi cardiólogo: 'No sabes lo que habéis hecho por la sanidad española. España es una carrera'. Estamos encantados", admite.

De todos modos, lloró el año de la pandemia pese a que pudieron "mantener el prestigio de la carrera" y pudieron hacer "una prueba virtual, con premios, marcas y todo". "Fue una idea fantástica de 'LastLap' que permitió que no se notase el vacío de esa fecha", celebró.

"Todas las carreras y sobre todo la San Silvestre, tienen un límite. Cada día, conseguimos más apoyos, pero creo que la San Silvestre difícilmente se puede hacer más grande", sentenció Antonio Sabugueiro sobre el futura del evento.