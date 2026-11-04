La APDM entregará sus premios el 25 de enero en el Auditorio Mutua Madrileña

Archivo - Foto de familia de los premiados en la décima gala de la APDM en Madrid. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de los Premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) se celebrará el lunes 25 de enero de 2027, a partir de las 20:00 horas, en el Auditorio Mutua Madrileña, y debutará la periodista Carmen Colino como presidenta de dicho organismo, según ha anunciado este miércoles la APDM en un comunicado.

Esta edición volverá a reunir deportistas, periodistas, instituciones, federaciones, clubes y empresas vinculadas al deporte, y reconocerá a los mejores deportistas, iniciativas y acontecimientos que contribuyen al crecimiento, la difusión y la proyección social del deporte.

"Recogemos el legado de diez años de Premios APDM con el propósito de seguir creciendo. Queremos mantener aquello que ha convertido la gala en una cita reconocible del calendario deportivo y abrir una nueva etapa que nos permita llegar a nuevos públicos y contar las historias que hay detrás de cada premio", señaló Carmen Colino.

La anterior edición generó más de 330 informaciones y alcanzó un valor publicitario superior a los ocho millones de euros, con presencia en algunos de los principales medios nacionales, según el seguimiento realizado por Onclusive.

Bajo el lema 'Madrid, donde ocurre el deporte', la edición de 2027 quiere reflejar también el creciente protagonismo de la capital como escenario de grandes acontecimientos deportivos como el partido de la NFL, el Gran Premio de Fórmula 1 o el Mutua Madrid Open de tenis, entre otros.

En las próximas semanas, la APDM comenzará a desvelar la relación de premiados, que volverá a combinar deporte, periodismo, comunicación, cultura, investigación, historia y grandes eventos.