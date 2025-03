Arena redefine las gafas universales de natación con 'The One Plus'.

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Arena, líder mundial en equipamiento para natación, presenta 'The One Plus', la última innovación en gafas de natación que redefine el concepto de 'gafas universales' y que destacan por su diseño ergonómico, comodidad y un tratamiento antivaho revolucionario.

The One Plus asegura un ajuste perfecto a una amplia variedad de rostros gracias a su estructura optimizada para evitar filtraciones de agua y proporcionar una sensación de seguridad y estabilidad en cada brazada.

La gran novedad de The One Plus es su tratamiento antivaho de última generación, que dura 2,5 veces más que el estándar de la industria. Este avance tecnológico permite a los nadadores concentrarse en su entrenamiento sin preocuparse por la pérdida de visibilidad, eliminando la necesidad de constantes ajustes o limpiezas.

Además del ajuste mejorado, The One Plus garantiza una comodidad superior y visibilidad en todas las direcciones. Su diseño permite un campo de visión amplio y claro, ideal para cualquier entorno acuático, ya sea en la piscina o en aguas abiertas.

Fabricadas en Italia en una línea de producción totalmente automatizada y certificada bajo la norma ISO 14064, The One Plus cumple con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad dentro del compromiso de Arena con la innovación responsable y para garantizar productos de excelencia con un impacto ambiental reducido.