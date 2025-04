La Asamblea General de la RFEA respalda el plan estratégico 'Visión 32'

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), celebrada este domingo en el auditorio Goyeneche del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid, ha respaldado el nuevo plan estratégico corporativo para el periodo 2025-28, 'Visión 32', y ha aprobado el presupuesto para 2025.

El presidente del organismo, Raúl Chapado, explicó las cuentas de cierre de 17,4 millones, un crecimiento de un 6,3% con respecto a 2023, con un resultado negativo de 130.000 euros causado por el incremento del gasto en el Programa de Ayudas a Atletas, el incremento del gasto de la organización de Campeonatos de España Master y del gasto de la organización de los Meeting de Andújar y Huelva.

Sin embargo, al cierre del ciclo olímpico 2020-24, el beneficio acumulado es de 136.000 euros, con el presupuesto más alto de la historia de la RFEA en los últimos 10 años, de los 9 millones en 2015 a 17,4 millones en 2024. El presupuesto contó con el respaldo de la Asamblea.

Chapado explicó las diferentes partidas de ingresos, procedentes en un 48,7% del CSD, en un 39,5% de recursos propios y en un 11,8% de actividades fuera de programa, y anunció que la RFEA cuenta con un patrimonio neto estimado de 2,13 millones de euros y unos fondos propios de 1,82 millones de euros. En cuanto a la inversión en alto rendimiento, 2024 se ha cerrado con 11,2 millones, incluyendo 4,1 millones en ayudas a atletas.

También se aprobaron los presupuestos para 2025, los mayores de última década con 21,8 millones, principalmente debido al impacto presupuestario de la organización de los campeonatos internacionales que se van a celebrar en nuestro país este año: el Campeonato de Europa de Selecciones de Madrid en el próximo mes de junio y el Campeonato del Mundo de Canfranc-Pirineos del próximo mes de septiembre.

En el apartado deportivo, Chapado destacó las cuatro medallas olímpicas conseguidas en París, las cuatro medallas mundiales, las ocho medallas europeas en Roma y las tres del Europeo de Campo a través, con un español líder mundial del año y cuatro líderes europeos, además de 108 récords de España o mejores marcas españolas. Además, el calendario RFEA cerró con un total de 927 competiciones, 371 de nivel I e internacionales, y 556 de nivel II, récord histórico.

También resaltó que por tercera vez en la historia se superaron las 100.000 licencias (100.849), aunque se produjo un decrecimiento en el global del 4% con respecto a 2023. Sobre la previsión para 2025, las licencias vuelven a subir destacando el incremento de las licencias de corredor con respecto a 2024 en un 167,2%.

Chapado también informó de que ya están activos los programas Futures 2028 y 2032, además de la creación de la Oficina de Atención al Atleta y la Oficina de Atención al Entrenador. Además, la inversión en alto rendimiento para 2025 aumenta, con una previsión de 11,6 millones de euros, con la apuesta por la profesionalización de los entrenadores -de 22 entrenadores contratados se aumenta a 33-. También se ha puesto en marcha The Factory Atletismo, dirigido a dar soporte y mentorización a las escuelas deportivas en cuanto a contenidos didácticos y formativos, y que será una plataforma de asistencia y ayuda a los gestores de la comunidad atlética.

En otro orden de cosas, se actualizó la situación de los programas de desarrollo de la RFEA Active Running Cities, WeCoach, los Trail Running Center y Rural Athletics Girls, además de informar de la inversión de un millón de euros para innovación de Alto Rendimiento que se está realizando gracias a las ayudas del CSD y Next Gen. Raúl Chapado también presentó a la Asamblea la Informe de la Consultoría Comercial realizada por Goodform by YOU FIRST-GERSH.

Entre los retos del próximo año, Chapado aseguró que entre ellos están incrementar el valor del producto RFEA, desarrollar nuevos programas de desarrollo, incrementar los ingresos propios, reforzar las asociaciones de marca, incorporar la IA al modelo de gestión y mejorar los sistemas de apoyo.