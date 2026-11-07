Los Atlanta Falcons, un equipo en busca de rumbo y con el mejor corredor de la NFL

El 'running back' Bijan Robinson durante un entrenamiento de los Atlanta Falcons en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Atlanta Falcons serán el equipo que ejerza de local este domingo en el segundo partido de la historia de la NFL en Madrid, una franquicia que lleva casi una década sin poder jugar los 'playoffs' tras casi rozar el trofeo Vince Lombardi y que posee al considerado ahora mismo mejor 'running back' de la liga estadounidense.

Los Atlanta Falcons se fundaron en 1965, cuando la National Football League (NFL) decidió expandirse hacia el sureste de los Estados Unidos. El empresario Rankin Smith pagó ocho millones y medio de dólares para hacerse con los derechos del equipo, que debutó oficialmente en la competición en la temporada de 1966. Ahora, es propiedad de Arthur Blank, confundador de The Home Depot y la persona más rica de Georgia según la revista 'Forbes'.

Desde entonces, la franquicia del estado de Georgia se ha consolidado como una pieza habitual del deporte en la región, jugando históricamente en recintos emblemáticos como el Fulton County Stadium, el Georgia Dome y, en la actualidad, el vanguardista Mercedes-Benz Stadium, estadio muy unido este verano a la selección española de fútbol durante el Mundial ya que allí jugó contra Cabo Verde y Arabia Saudí en la fase de grupos.

A lo largo de sus casi seis décadas de historia, el equipo ha experimentado diferentes etapas, no ganando ningún anillo y únicamente disputando dos Super Bowl y cuatro finales de la Conferencia Americana. La primera llegó en la temporada de 1998, con el equipo conocido ya popularmente como los 'Dirty Birds' por su particular celebración tras anotar y que logró un récord de catorce victorias y dos derrotas. Pero cayeron ante los Denver Broncos de forma muy clara por 34-19.

También alcanzaría la Super Bowl en 2016. Con una de las ofensivas más prolíficas en la historia de la liga, los Falcons avanzaron hasta aquella gran final ante los New England Patriots de Tom Brady. En aquel encuentro, el equipo de Atlanta construyó una amplia ventaja de 28-3 en el tercer cuarto, pero su rival protagonizó uno de los episodios más recordados en la historia moderna de la competición con una espectacular remontada de la mano de su mítico 'quarterback' y alguna asombrosa jugada para encajar 16 puntos sin respuesta y acabar cayendo en la prórroga por 34-28.

Aquella temporada, la pareja formada por el 'quarterback' Matt Ryan --MVP de la liga en 2016-- y el receptor Julio Jones establecieron la inmensa mayoría de los récords ofensivos que actualmente ostenta la organización. Por ello, están considerados, junto Tommy Nobis --primer jugador de los Falcons en entrar en el Salón de la Fama-- y Deion Sanders --icono mediático de la franquicia-- los mejores jugadores históricos del equipo.

Sin embargo, desde aquella temporada, sólo en la siguiente se pudieron meter en la postemporada y la actual está siendo irregular tras haber acabado la anterior con 8-9. Los Atlanta Falcons se encuentran en una fase de consolidación de su proyecto deportivo y bajo la dirección de Kevin Stefanski, y de momento su récord actual en la liga es de 3-5, aunque solo a una victoria del líder de su división, los Carolina Panthers.

Su estilo de juego se caracteriza por un enfoque conservador pero muy efectivo en ataque. La ofensiva se sustenta principalmente en el juego terrestre, aprovechando la versatilidad y visión de uno de los mejores 'running back' de la NFL, Bijan Robinson, pieza central para controlar el ritmo de los partidos. En el juego aéreo, la altura y la capacidad atlética de Drake London, que también tiene gran capacidad para bloquear, y del 'tight end' Kyle Pitts.

A los mandos, el 'quarterback' Michael Pennix Jr, de 26 años, elegido en el puesto número 8 del 'draft' de 2024 y titular ya consolidado en esta campaña tras relevar a final de la pasada campaña a Kirk Cousins, momento en el que Atlanta mejoró ostensiblemente su juego y con cuatro victoria seguidas. Este año lleva nueve 'touchdowns' y cinco intercepciones.

En defensa, los Falcons podrían recuperar para este 'Madrid Game' a James Pearce Jr, sancionado ocho partidos y que sería el mayor peligro para el estelar Joe Burrow. También son peligrosos a la hora de hacer perder balones como demostraron ante los 49ers de San Francisco (4)y son el único equipo de la NFL que aún no ha permitido un 'touchdown' con un pase de 20 o más yardas.