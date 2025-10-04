La atleta ciega Alba García se proclama campeona del mundo de salto de longitud en Nueva Delhi

Archivo - Alba García Falagán se cuelga la medalla de bronce en el salto de longitud. Stade de France. Juegos Paralímpicos París 2024 - MIKAEL HELSING - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La española Alba García se proclamó campeona del mundo en salto de longitud, mientras que el español Héctor Cabrera fue bronce en lanzamiento de jabalina, para poner el palmarés de España en diez metales en la cita que se está disputando en Nueva Delhi.

El Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico vivió una nueva jornada para el recuerdo en la delegación española, en su penúltimo día, gracias al tercer oro que sumó con Alba García, en la prueba de longitud F11 para atletas ciegas totales.

La de Alcalá de Henares (Madrid) realizó un concurso muy regular con tres saltos iniciales por encima de los 4,50 metros, hasta que en el cuarto intento consiguió los 4,80 que le valieron el título. La francesa Tiffany Logette-Lods (4,56) y la italiana Arjola Dedaj (4,41) completaron el podio, mientras que la murciana de 17 años Irene Cerdá fue sexta (4,17).

El otro español que recogió medalla en esta octava jornada fue el valenciano Héctor Cabrera en lanzamiento de jabalina F12/13 para deportistas con discapacidad visual. Con un primer registro de 60,27 metros, el español únicamente fue superado por el británico Daniel Pembroke (68,51) y el cubano Ulicer Aguilera (63,37).