Los atletas españoles buscan en Madrid coger ritmo para el Europeo

Archivo - El atleta español Enrique Llopis durante una compertición - Antonio Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Estadio de Vallehermoso acogerá este jueves una nueva edición del Meeting de Madrid, cita enmarcada en el World Athletics Continental Tour y donde competirán destacadas figuras del atletismo español, ya en plena preparación para el Europeo de Birmigham (Inglaterra) de agosto y reconocidas figuras internacionales.

En el recinto madrileño participarán un total de 155 atletas de 36 países, entre ellos un total de 50 españoles (26 hombres y 24 mujeres) con un total de 94 medallistas internacionales en grande campeonatos o campeonatos continentales en todas sus categorías.

El programa de la reunión constará de 400 m, 800 m, 1.500 m, 110 mv, 400 mv, salto con pértiga, triple salto y lanzamiento de peso, en categoría masculina; y de 100 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 400 mv, salto de longitud, lanzamiento de peso y lanzamiento de martillo, en la femenina.

A nivel nacional, sobresale la presencia de figuras como Enrique Llopis, Blanca Hervás y Paula Sevilla, medallistas en el pasado Mundial en Pista Cubierta, y de otros atletas con palmarés internacional como Fátima Diame, Asier Martínez o Adrián Ben, todos ellos ya afinando su puesta a punto para el Campeonato de Europa de este verano.

Así, el vallista valenciano, que en agosto defenderá su plata continental y que se llevó el subcampeonato mundial 'indoor' en 60 metros vallas, intentará ir cogiendo su mejor ritmo en la temporada al aire libre y será uno de los favoritos en unos 110 mv donde estará su compatriota Asier Martínez, el italiano Lorenzo Ndele Simoncelli, actual campeón de Europa, el polaco Jakub Szymanski, actual oro mundial en short track, o el japonés Tatsuki Abe.

Por su parte, las pujantes velocistas Blanca Hervás y Paula Sevilla, doble medallistas en el relevo y el relevo mixto del pasado Mundial en Pista Cubierta, tratarán de brillar en el 400 metros, donde la principal rival podría ser la chilena Martina Weil, la única atleta inscrita por debajo de los 50 segundos (49.72).

En el salto de longitud femenino, habrá buena representación local con Tessy Ebosele (6.86 m), Fátima Diame (6.85) y Carmen Rosales (6.71), aunque la mejor marca será la australiana Brooke Buschkuehl (7.13), mientras que el mediofondo tendrá una amplia nómina de participación española con Adrián Ben, David Barroso, Lorea Ibarzabal, Rocío Arroyo y Daniela García Mitjans en el 800 m, y con Mario García Romo en el 1.500 m.

A nivel internacional, uno de los grandes nombres que competirá en Vallehermoso será la polaca Anita Wlodarczyk, la triple campeona olímpica y tetracampeona mundial y europea de lanzamiento de martillo, una prueba que contará también con la italiana Sara Fantini, actual campeona de Europa.

En las dos pruebas de lanzamiento de peso estarán, en la masculina, medallistas olímpicos como el neozelandés Tom Walsh y el jamaicano Rajindra Campbell, y, en la femenina, medallistas internacionales como la portuguesa Auriol Dongmo y la sueca Fanny Roos.