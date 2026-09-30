El Atlètic-Barceloneta conquista ante el Marseille su segunda Supercopa de Europa de waterpolo

Vince Vigvari, en un partido del CNAB. - EUROPEAN AQUATICS / ANIKO KOVACS

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Zodiac Club Natació Atlètic-Barceloneta (CNAB) ha derrotado este miércoles por 10-8 al CN Marseille en la Supercopa de Europa masculina de waterpolo, disputada en Barcelona y decidida en los últimos minutos con un penalti marcado por Bernat Sanahuja para los anfitriones, que de esta forma han sumado su segundo título de este torneo a su palmarés.

Vince Vigvari hizo los tres primeros goles del CNAB, mientras que el equipo de Marsella tenía difícil atacar. Alexandre Bouet y Andrea De Nardi anotaron respectivos penaltis y pusieron el 3-2, pero luego Roger Tahull marcó desde posición central y Unai Biel también batió al portero rival Nic Porter con un potente disparo desde el perímetro.

Pese a verse 5-2, el equipo marsellés reaccionó al inicio del segundo cuarto, cuando Adam Nagy y Thomas Vernoux culminaron dos superioridades numéricas seguidas hasta poner el 5-4. El ataque del CNAB bajó ritmo, perdiendo tres balones antes de que Sanahuja anotarse un penalti en el último segundo de posesión y truncase la larga sequía goleadora local.

Francesco di Fulvio dejó huella con un gran tiro lejano, más tarde Alessandro Velotto recibió una asistencia de su compatriota italiano en la siguiente superioridad numérica para hacer el 8-4 y el CNAB merodeó una ventaja mayor, pero un remate a quemarropa fue atajado por Porter; Ugo Crousillat necesitó tres disparos para marcar en el tercer periodo.

Romain Marion-Vernoux anotó un golazo desde una posición de seis vs cinco tras tiempo muerto, poniendo el 8-6, y la entrada del renqueante Petar Tesanovic tuvo un gran impacto, ya que los tiros del Barceloneta carecían frente al portero titular de la misma precisión que antes.

Con el impulso a favor, los franceses remontaron hasta ponerse 8-7 con un golazo de Bouet en el primer minuto del cuarto periodo, pero Unai Biel rompió después la gris racha del CNAB y de inmediato Crousillat contestó para poner el 9-8, si bien Tesanovic realizó paradas de mérito.

Eso brindó un desenlace de tensión, pues Roger Tahull tuvo a minuto y medio de acabar una clara ocasión; su tiro libre desde el centro se estrelló en el poste, pero tras una pérdida de balón se pitó un penalti que transformó Sanahuja, hilándonse eso con una parada crucial de Unai Aguirre en la siguiente inferioridad numérica y que ya selló el título.