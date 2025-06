El atletismo español sueña con un podio en casa en el Europeo de Selecciones

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atletismo español tendrá una cita de relevancia desde este jueves al domingo en el Estadio Vallehermoso de Madrid con la disputa del Campeonato de Europa de Selecciones, donde España sueña con firmeza con la posibilidad de subir por primera vez en su historia al podio.

En un momento de buena salud, el atletismo nacional quiere consagrarse en la Primera División de este certamen y para ello acude con un buen equipo de 45 atletas, 23 mujeres y 22 hombres, dispuesto a pelear con otros 15 países por coronarse como el mejor del 'Viejo Continente'.

Junto a España, anfitriona por primera vez de esta competición, estarán Italia, defensora del título, Polonia, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Chequia, Suecia, Países Bajos, Suiza, Grecia, Ucrania, Finlandia, Portugal, Lituania y Hungría, que competirán en Vallehermoso durante tres días, aunque el evento se abre este jueves con el concurso de salto con pértiga en la Plaza Oriente, con el Palacio Real de fondo y con la notable ausencia del estelar sueco Armand 'Mondo' Duplantis.

La selección española ya fue cuarta en la pasada edición de este Europeo, su mejor posición en una competición heredera de la antigua Copa de Europa y que desde 2009 se disputa ya con una clasificación conjunta entre mujeres y hombres. Los equipos pelearán por el máximo de puntos en todas las pruebas de pista, excepto los 10.000 metros y las pruebas combinadas, además de los relevos 4x100 y el 4x400 mixto.

España, con el plus añadido del público, intentará volver a rayar a gran nivel, aunque ha tenido el golpe anímico de la baja de última hora de una de las principales bazas para ganar su prueba, una Ana Peleteiro que no competirá por "causas personales". La gallega será la gran ausencia junto a la de Jordan Díaz, en su caso para no arriesgar por molestias en su rodilla derecha.

Valiosos puntos y casi seguros de dos valores que tendrán que compensar los demás atletas de un equipo que, aun así, sigue teniendo potencial con figuras individuales como Mohamed Attaoui, uno de los favoritos en 800 metros y que viene de ganar en París en la Liga de Diamante; Enrique Llopis, subcampeón de Europa en 110 mv; Adrián Ben y Águeda Marqués (1.500); y otros medallistas en competiciones internacionales como Marta García y Thierry Ndikumwenayo (5.000), Paula Sevilla (400) y Lester Lescay (longitud), o un Daniel Arce (3.000 obstáculos) que está a grato nivel.

Y otra de las bazas de España serán los relevos. El 4x100 femenino (Maribel Pérez, Jaël Bestué, Lucía Carrillo, Paula Sevilla, Elena Guiu y Esperança Cladera) será un grand atracción tras su plata en los World Athletics Relays con récord nacional, mientras que el 4x400 mixto (Manu Bea, Manu Guijarro, Julio Arenas, Blanca Hervás, Paula Sevilla y Carmen Avilés) puede ser buena opción tras su actuación en Guangzhou (China).

--LISTA COMPLETA.

100 metros: Guillem Crespí y Maribel Pérez.

200 metros: Adriá Alfonso y Jaël Bestué.

400 metros: Manuel Bea y Paula Sevilla.

800 metros: Mohamed Attaoui y Lorea Ibarzabal.

1500 metros: Adrián Ben y Agueda Marqués.

5000 metros: Thierry Ndikumwenayo y Marta García.

110 vallas: Enrique Llopis y Xenia Benach.

400 vallas: Jesús David Delgado y Daniela Fra.

3000 obstáculos: Dani Arce y Marta Serrano.

Salto de altura: David González y Ona Bonet.

Salto de pértiga: Juan Luis Bravo y Mónica Clemente.

Salto de longitud: Lester Lescay y Fátima Diame.

Triple salto: Marcos Ruiz y María González Sanchís.

Lanzamiento de peso: José Ángel Pinedo y Belén Toimil.

Lanzamiento martillo: Kevin Arreaga y Laura Redondo.

Lanzamiento de disco: Diego Casas e Inés López.

Lanzamiento de jabalina: Manu Quijera y Paula Rodríguez.

Relevo 4x100 hombres: Abel Jordán, Adriá Alfonso, Jaime Sancho, Guillén Crespi, Jorge Hernández y Juan Carlos Castillo.

Relevo 4x100 mujeres: Maribel Pérez, Jaël Bestué, Lucía Carrillo, Paula Sevilla, Elena Guiu y Esperança Cladera.

Relevo 4x400 mixto: Manu Bea, Manu Guijarro, Julio Arenas, Blanca Hervás, Paula Sevilla y Carmen Avilés.