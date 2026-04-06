Azurmendi y el dobles mixto de García y Rodríguez dan los primeros triunfos a España en el Europeo de Huelva

Rubén García y Lucía Rodríguez en el dobles mixto del Campeonato de Europa de bádminton de Huelva 2026 - BÁDMINTON ESPAÑA / HUELVA 2026

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La donostiarra Clara Azurmendi, en la prueba individual femenina, y el dobles mixto formado por Rubén García y Lucía Rodríguez han ofrecido este lunes a España las primeras victorias en el Campeonato de Europa de bádminton 2026, que se está disputando esta semana en el Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva.

En la jornada inaugural del certamen continental, la jugadora vasca se estrenó con una victoria en la primera ronda del cuadro individual ante la suiza Dounia Pelupessy (21-15, 21-13), mientras que Rubén García y Lucía Rodríguez también se impusieron con solvencia a los neerlandeses Andy Buijk y Meerte Loos en dos juegos.

La participación española la abrieron, también en el cuadro de dobles mixto, Rodrigo Sanjurjo y Nikol Carulla sucumbieron en dos juegos ante los alemanes Malik Bourakkadi y Leona Michalski (17-21, 10-21).

Entre los encuentros más destacados de la jornada está el disputado por el italiano Giovanni Toti y el inglés Cholan Kayan, que se resolvió a favor del primero en tres juegos (21-10, 14-21, 21-17). En dobles mixtos, entre la pareja escocesa Dunn-Macpherson y la alemana Krax-Lehmann, que mantuvo la emoción hasta el final y se decidió en el tercer juego por un ajustado 22-20 a favor del dúo germano.