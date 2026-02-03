Babolat lanza la pala de pádel 'Babolat x Automobili Lamborghini BL003', potencia, manejabilidad y diseño. - BABOLAT

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Babolat y Automobili Lamborghini han presentado la pala de pádel BL003, símbolo de una alianza entre dos líderes mundiales en rendimiento e innovación y que destaca por la potencia extrema, manejabilidad y diseño.

La BL003 es el resultado de un desarrollo conjunto que combina la experiencia de Babolat en tecnología aplicada al juego con la excelencia de Automobili Lamborghini en diseño estructural e ingeniería avanzada del carbono.

El resultado es una pieza creada para jugadores que buscan sensaciones de vanguardia y tecnología sin concesiones. Inspirada en el ADN de los superdeportivos italianos, integra geometrías avanzadas, fibras de carbono de alto módulo y una arquitectura estructural optimizada para ofrecer máxima estabilidad, reactividad y precisión en cada golpe.

Gracias a su construcción ligera y su perfil aerodinámico, la BL003 ofrece una manejabilidad notable basada en el uso de materiales de última generación como un marco de carbono reforzado con Koridion, una espuma derivada de una tecnología patentada utilizada en vehículos Lamborghini.

Fabricada en el Babolat Padel Studio en España, donde se producen en cantidades limitadas las palas más exclusivas de la marca, la BL003 incorpora un recubrimiento termoplástico ABS/TPU que proporciona una comodidad superior en el impacto y una durabilidad excepcional.

TERCER CAPÍTULO DE LA COLABORACIÓN

Éste es el tercer capítulo de una exitosa colaboración que comenzó en 2024 con el lanzamiento de la BL001, una pala revolucionaria que introdujo en el pádel la avanzada ingeniería de fibra de carbono de Lamborghini.

El modelo inaugural se produjo en las instalaciones de fabricación de Lamborghini y se presentó durante Imola Arena, el evento global insignia de la marca dedicado a aficionados y clientes de todo el mundo. Su éxito dio paso en 2025 a la BL002, un modelo fabricado en el Babolat Padel studio, reconocido por su mayor estabilidad, su composición de materiales única y un diseño directamente inspirado en las líneas aerodinámicas de los superdeportivos Lamborghini.

La BL003 encarna el espíritu competitivo del pádel y la sofisticación técnica del mundo del automóvil, convirtiéndola en la pala ideal para los jugadores que buscan superar sus límites en la pista.

"Con la BL003, los jugadores acceden a un nuevo nivel de tecnología y sensaciones. Es la expresión más avanzada de nuestra visión compartida: maniobrabilidad, power on demand y exclusividad sin compromisos", afirmó José Luis Sanz, responsable de Babolat Padel.

La Babolat x Automobili Lamborghini BL003 estará disponible a partir del 5 de febrero de 2026 en edición limitada en www.babolat.com y en una selección de distribuidores oficiales en todo el mundo.