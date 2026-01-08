Baqueira Beret abre el Freeride World Tour 2026 con el Baqueira Pro by Movistar

Archivo - La estación de esquí de Baqueira Beret, en la Val d'Aran (Lleida, Catalunya) - TXEMA TRULL - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret será por quinta vez el escenario inaugural del Freeride World Tour, que celebrará del 16 al 21 de enero de 2026 una nueva edición del Baqueira Pro by Movistar en la Val d'Aran, consolidándose como la única parada del circuito mundial en los Pirineos y como uno de los referentes internacionales de esta disciplina.

La estación catalana volverá a abrir el calendario del Tour con la prueba disputada en el Tuc de Bacivèr (2.644 metros), un entorno de alta montaña que destaca, según indica Baqueira en un comunicado, por la "calidad de la nieve, la variedad de líneas y la exigencia técnica del terreno".

España contará con una destacada representación en esta edición del Freeride World Tour, con Abel Moga, Maria Castellví -con invitación para la prueba- y Núria Castán formando parte del circuito bajo el paraguas de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), una presencia que refleja el crecimiento del freeride nacional.

El responsable de marketing de Baqueira Beret, Pep Casasayas, subrayó el impacto del evento a nivel global. "Después de cinco ediciones, el Freeride World Tour en Baqueira es una cita consolidada que nos sitúa en el mapa internacional y proyecta los Pirineos, Lleida y la Val d'Aran al mundo. Acoger a los mejores riders, con presencia de talentos locales, es un orgullo para la estación y el territorio", afirmó.

Por su parte, Abel Moga destacó el valor de competir en casa. "Baqueira es mi casa y donde he esquiado toda mi vida, así que afronto esta prueba con muchas ganas. El Bacivèr es un escenario espectacular y, si las condiciones acompañan, esperamos vivir un gran evento de freeride", señaló.

Maria Castellví remarcó la motivación especial de correr en su entorno habitual. "Baqueira es donde he crecido como esquiadora y poder vivir esta experiencia aquí, rodeada de mi gente, es muy especial. El terreno ofrece muchas opciones y normalmente muy buena nieve, así que la idea es disfrutarlo e intentar dar espectáculo", explicó.

También Aymar Navarro, leyenda del freeride español, puso en valor la dimensión de la cita. "Tener el Freeride World Tour en Baqueira es un orgullo para el territorio y se ha consolidado como una de las paradas de referencia del circuito en todo el mundo. Con el nivel actual de los riders españoles y el entorno que tenemos, el espectáculo está asegurado", aseguró.

El presidente de la RFEDI-Spainsnow, May Peus España, agradeció la apuesta deportiva de la estación. "Desde la federación agradecemos el impulso que protagoniza Baqueira Beret apostando por estas dos pruebas internacionales. Además, es importante destacar a los deportistas españoles participantes y el trabajo que se está realizando con la base y con los riders consolidados", concluyó.

La competición se desarrollará dentro de una ventana meteorológica que permitirá elegir el mejor día en función de las condiciones de nieve y seguridad, mientras que el evento se completará con actividades paralelas y una amplia proyección mediática que situará de nuevo a la Val d'Aran en el escaparate internacional del deporte de montaña.