Baqueira Beret presenta temporada con un tour por España, Francia, Reino Unido y Canadá

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Baqueira Beret ha iniciado su gira de presentación de la temporada de invierno 2025-2026, que recorrerá 12 ciudades de cuatro países --España, Francia, Reino Unido y Canadá-- con el objetivo de promocionar la estación entre clientes y profesionales del sector turístico y de la nieve.

El recorrido comenzó en octubre en el London Snow Show de la capital inglesa y en el Toronto Ski & Snowboard Show en Canadá, antes de continuar por distintas localidades españolas a partir del 4 de noviembre y cerrará el 5 de diciembre en Francia.

Desde la estación aranesa destacan que esta campaña busca reforzar la proyección internacional del destino, especialmente en mercados como el canadiense, donde el público empieza a mostrar interés por los Pirineos, atraído por la mejora de las conexiones aéreas y los precios más competitivos respecto a América del Norte.

El programa de presentaciones incluirá actividades familiares, degustaciones de productos típicos del valle y acciones promocionales con patrocinadores de Baqueira Beret como Salomon y Audi.

Entre las novedades de la próxima temporada figuran la ampliación de la red de producción de nieve, la reorganización de pistas, nuevos trazados, una aplicación móvil actualizada y mejoras en la oferta gastronómica y comercial de Baqueira 1500.

El itinerario español incluirá paradas en Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Madrid, Lleida y Barcelona, mientras que las citas internacionales restantes, en Francia, serán en Bordeaux y Toulouse.