Berta Bonastre deja la selección de hockey hierba "con lágrimas en los ojos"

Fue diploma olímpico en Río 2016 y Tokyo 2020 y bronce mundial y europeo con España

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de hockey sobre hierba Berta Bonastre se retira a nivel internacional y deja así la selección española, algo que hace con "lágrimas en los ojos" y en un "momento y forma inesperada", pero convencida de haberlo dado todo por una 'Piña' (selección) a la que desea lo mejor en el futuro.

"Nunca hay un buen momento para decir adiós. Especialmente a una etapa que ha guiado mi compás y decisiones durante 17 años de mi vida y que se termina en un momento y de una forma inesperada. Hoy pongo punto final a mi carrera como jugadora de hockey internacional, y lo hago con lágrimas en los ojos", anunció en una carta abierta recogida por Europa Press.

Berta Bonastre aseguró que el hockey fue un "regalo" para ella, que le dio "la vida". "Me ha formado como persona y, gracias a éste, he podido vivir experiencias únicas viajando por todo el mundo, conocer a personas inolvidables y cumplir sueños que tenía desde que era una niña", reconoció.

La catalana de Matadepera, hermana de quien también fuera jugadora internacional Silvia Bonastre y prima de la actual internacional y miembro de esa 'Piña' Carlota Petchamé Bonastre, se va tras dar siempre a la selección una actitud "alegre, trabajadora y disciplinada". "He entrenado con perseverancia, trabajo y rigor; y he guiado mis acciones y mi vida a base de esfuerzo, constancia y sacrificio", explicó.

"No sé lo que me depara el futuro, pero de lo único que estoy segura es de que el hockey me ha dado unos valores que me van a acompañar el resto de la vida. Me voy tranquila, contenta por todo lo vivido y orgullosa por haber tenido la oportunidad de formar parte de algo muy especial y mágico, la 'Piña' que formamos con mis compañeras de la Absoluta Femenina", aportó.

En este sentido, le gustaría pensar que toda la "gratitud y pasión" que ha puesto en el hockey, además de "trabajo", continuará haciéndose con la selección y será transmitido para que pueda guiar a las futuras generaciones.

"Me quedo con cada celebración de gol, cada risa, cada viaje, los juegos de cartas, las conversaciones interminables, los gritos prepartido, las medallas, bailoteos, lágrimas, sudor, partidos que erizan la piel. Pero sobre todo me quedo con las cosas tan valiosas que he aprendido de cada una de vosotras. Al final no puedo estar más agradecida de haber formado parte de este equipo", se sinceró.

"Gracias a toda la afición del hockey por apoyarnos durante todo este camino. Seguid acompañando al hockey y a la Absoluta Femenina, os necesitamos y nuestro deporte también. Con todos vosotros la 'Piña' tiene el mejor de los sabores. A todos y cada uno de vosotros, gracias de corazón", aportó.

Por su parte, la Real Federación Española de Hockey (RFEH) quiso despedirse de Bonastre. "Ha sido jugadora de la selección absoluta femenina los últimos 12 años. Desde aquel primer encuentro frente a Alemania, en marzo de 2009, 203 han sido los partidos oficiales donde la delantera catalana se ha enfundado la camiseta de las 'RedSticks'", recordó la federación en un comunicado de despedida.

Dos diplomas olímpicos, en sendas participaciones en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokyo 2020, la histórica medalla de bronce en la Copa del Mundo de 2018, el también bronce en el Campeonato de Europa de Amberes en 2019 y las victorias en la World Round 2 en 2017 y en las Hockey Series de 2019 son algunos de los éxitos que adornan una "impecable trayectoria internacional" de Berta Bonastre.