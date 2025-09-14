El 'Biotherm' lidera la recta final de The Ocean Race Europe hacia Boka Bay en Montenegro

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El barco francés 'Biotherm', patroneado por Paul Meilhat y líder general de The Ocean Race Europe, ha tomado el mando en el sexto día de la quinta etapa de esta competición, que está cubriendo un recorrido de más de 1.600 millas náuticas desde Génova (Italia) hasta Boka Bay (Montenegro).

Con el catalán Carlos Manera a bordo, el 'Biotherm' viró alrededor de un 'waypoint' virtual poco después de las 20.30 horas del pasado viernes con 10 millas de ventaja sobre el 'Allagrande Mapei Racing' del italiano Ambrogio Beccaria, a sabiendas de que la posición a barlovento del equipo francés había dado frutos con más viento al acercarse al giro.

En la tercera y la cuarta posición iban entonces, respectivamente, Boris Herrmann con el equipo alemán 'Malizia' y Yoann Richomme con el también francés 'Paprec Arkéa', seguidos de Rosalin Kuiper con el navío suizo 'Holcim-PRB' ocupando la quinta posición de manera momentánea.

"Los equipos disfrutaron de condiciones suaves y rápidas al acercarse al último 'waypoint' antes de la línea de meta en Boka Bay y Ocean Live Park en Tivat, Montenegro", informó la organización del evento en una nota.

A las 13.00 horas de este sábado, el 'Biotherm' tenía un poco menos de 240 millas náuticas hasta Boka Bay y tenía 10 millas de ventaja sobre el 'Holcim-PRB' habiendo alcanzado la segunda plaza, con el 'Paprec Arkéa' y el 'Malizia' casi a la par para el tercer y cuarto lugar.

"Aunque aún hay mucha incertidumbre en la ruta final de la etapa 5, la ventana de llegada estimada para el barco líder está actualmente entre las 05.00 y las 13.00 hora local del lunes 15 de septiembre", concluyó en su nota la organización de este certamen de vela.