Blanca Alabau acerca a un centenar de niños al surf en Cabo Verde

La windsurfista española Blanca Alabau ha participado en un proyecto de la Unión Europea en Cabo Verde para acercar a los niños al mar. - BEWOLFISH

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La windsurfista española Blanca Alabau, campeona del mundo de la Asociación de Winsurfistas Profesionales (PWA) en 2023, ha participado en el el Maio Swell Trip, un proyecto social impulsado por la Unión Europea para acercar a los niños de la isla caboverdiana de Maio al mar, una de las experiencias "más especiales" de su vida.

"La experiencia en Maio fue de las más especiales de mi vida. Compartir el mar y el surf con los niños fue profundamente inspirador. Sus sonrisas y la emoción de jugar en las olas terminaron inspirándome a mí también. Vivir olas tan hermosas y a la vez tan auténticas experiencias humanas es un regalo inmenso", explicó la deportista en unas declaraciones facilitadas por Bewolfish en un comunicado.

La sevillana participó en esta iniciativa de la Unión Europea en el país africano junto a los también surfistas Matteo Iachino, Nick Pescetoo, Mariana Rocha y Joana Andrade. En la isla tuvieron la oportunidad de ir al mar con más de cien niños y niñas para enseñarles a practicar surf, en un proyecto social que combina dos almas, la del territorio y la comunidad, y la del deporte internacional.