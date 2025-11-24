Del Bosque y Villar participan en la II Jornada de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa en La Cartuja

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el expresidente de la RFEF Ángel María Villar participarán en la II Jornada de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa en La Cartuja. - JORNADA DE PERIODISMO JOSÉ ÁNGEL DE LA CASA

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar participarán en la II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa, que se celebrará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el próximo 11 de diciembre.

Organizada por G2O Publisport, con el apoyo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de la Asociación de Periodistas Deportivos de Sevilla y la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, esta jornada llevará el nombre del periodista, fallecido este mayo, que se desgañitó en el mítico 12-1 de España a Malta, y en ella los principales prescriptores de los medios de comunicación debatirán sobre el estado de la profesión.

Asimismo, reconoce una forma de entender el periodismo rigurosa, cercana y comprometida. Según anunciaron los organizadores, está previsto que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, presente las bases del premio periodístico 'José Ángel de la Casa', galardón que anunció en los Desayunos Deportivos de Europa Press el mismo día del fallecimiento del periodista.

La jornada se abrirá, a partir de las 09:30 horas, con la bienvenida institucional a cargo de representantes de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla.

A las 10:00 horas se celebrará la primera mesa redonda, 'José Ángel de la Casa, la voz del periodismo deportivo', un homenaje coral con la participación de su hijo Juanma de la Casa (Movistar+), Lourdes García Campos y Paco Grande (TVE), y Quique Ortego (Onda Cero). Moderará Juan Ignacio García Conde, presidente de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía.

La mesa 'Sudáfrica 2010: el Mundial que cambió la historia del fútbol español' contará la presencia de Vicente del Bosque, Ángel María Villar, Carlos Marchena, junto a periodistas como José Miguélez (ABC), Mónica Marchante (Movistar-Cope) y Antonio Muelas (RNE), los tres presentes en Sudáfrica. Moderará Jesús Álvarez, presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD).

La tercera mesa, a las 13:30 horas, analizará 'El periodismo deportivo en la era digital: retos y oportunidades', con Joan Vehils (Sport), Carlos Carpio (Marca), Cristina Cubero (Mundo Deportivo), José Félix Díaz (As), Natalia Torrente (AFE) y Siro López (Twitch-Cope), bajo la moderación de Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.

LA NUEVA GENERACIÓN DE PERIODISTAS

Tras el almuerzo, la jornada continuará con la mesa 'Sevilla y Andalucía: cantera de periodismo deportivo', que reunirá a Roberto Arrocha (Universidad Loyola), Rafael Vega (EUSA) y José Luis Rojas (Universidad de Sevilla) y Silvia Verde (RNE).

Analizarán el papel de Andalucía como semillero de profesionales y presentarán casos de éxito nacidos en Sevilla como 'Muchodeporte.com', con Paco Cepeda; y 'El Desmarque', medio que ha dado el salto al ámbito nacional, con la participación de Fede Quintero. Moderará el coloquio Antonio Salvador (Canal Sur).

La dimensión formativa será otro de los ejes fundamentales del encuentro. Los estudiantes de Periodismo y Comunicación podrán participar activamente en talleres de redacción, audiovisuales, redes sociales y podcast, así como colaborar con la organización y los ponentes.

Bajo la dirección de Kike Marín (El Confidencial), Rafa Fernández (Onda Cero) y Guillermo Domínguez (Libertad Digital), los alumnos elaborarán la nota resumen y las conclusiones, que se enviarán a todos los medios de comunicación al término de la jornada. El encuentro estará conducido por Gaspar Díez, redactor jefe de Deportes de Europa Press y presentador de los Desayunos Deportivos de la agencia.

La II Jornada Nacional de Periodismo Deportivo José Ángel de la Casa pretende ser un espacio de encuentro intergeneracional, un aula viva y una plataforma para el debate sobre el futuro del periodismo deportivo en España.