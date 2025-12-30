El boxeador Anthony Joshua, "estable" tras un accidente de tráfico en Nigeria

El boxeador británico Anthony Joshua. - Jc Ruiz/PA Wire/dpa

LONDRES, 30 Dic. (PA Media/dpa/EP) -

El boxeador británico Anthony Joshua se encuentra "estable" en el hospital tras verse involucrado este lunes en un accidente de tráfico en Nigeria que provocó la muerte de dos amigos y miembros del equipo del deportista.

El incidente se produjo en la autopista Lagos-Ibadan este lunes por la mañana, cuando en redes sociales se pudieron ver imágenes del boxeador aturdido y sin camiseta, rodeado de cristales rotos. Joshua, de 36 años, se encontraba de vacaciones en Nigeria tras su victoria sobre Jake Paul el pasado 19 de diciembre, y tuvo que ser trasladado a un hospital por heridas leves.

Un portavoz del deportista confirmó que las víctimas mortales del accidente eran Sina Ghami y Latif Ayodele, ambos amigos desde hace tiempo del ex bicampeón del mundo de los pesos pesados y miembros de su equipo.

"Pedimos respetuosamente que se dé espacio y privacidad a las familias en este momento, mientras procesan esta noticia verdaderamente impactante y devastadora", pidió el portavoz, que confirmó también que Joshua "sufrió heridas en el accidente y fue trasladado al hospital para ser examinado y recibir tratamiento". "Su estado es estable y permanecerá en observación", avanzó.

El Gobierno del estado de Ogun también aseguró que el boxeador, "tras una evaluación clínica exhaustiva", se encuentra "estable y no requiere ninguna intervención médica de urgencia en este momento". "Se ha reunido un equipo médico completo que continuará vigilándolos de cerca. Anthony Joshua está consciente y se ha mantenido en comunicación con su familia", agregaron en un comunicado.

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial (FRSC) de Nigeria publicó en X varias imágenes del lugar del accidente, revelando resultados preliminares que sugerían que "se sospechaba" que el vehículo "circulaba por encima del límite de velocidad legalmente establecido", por lo que habría perdido el control durante "una maniobra de adelantamiento", chocando contra un camión parado junto a la carretera.