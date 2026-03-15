El 'Bribon' se adjudica el Trofeo Xacobeo tras dos intensas jornadas de regatas en Sanxenxo - MARÍA MUIÑA

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', patroneado por el cántabro Jane Abascal, se proclamó vencedor del Trofeo Xacobeo, primera prueba de la temporada de la Liga de 6 Metros, disputada durante el fin de semana bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Tras dos jornadas de competición celebradas entre el sábado y el domingo en aguas de la ría de Pontevedra, el 'Bribon confirmó su condición de defensor del título de la Liga 2025, firmando una actuación sólida que le permitió imponerse en la clasificación final de la regata.

El primer día de competición tuvo como protagonista al 'Titia', patroneado por Mauricio Sánchez-Bella, que se convirtió en el primer líder del Trofeo Xacobeo, marcando el ritmo inicial de la flota en una jornada muy disputada. El "'ribon' fue consolidando su rendimiento hasta hacerse con el triunfo final tras un fin de semana de gran nivel competitivo entre los 6 Metros.

La segunda posición final fue para el 'Titia', mientras que el 'Acacia' de Juan Debén logró completar el podio tras un intenso mano a mano con el 'Ian-Estrella del Mar', patroneado por el andaluz Guillermo Rodríguez, que se mantuvo en la lucha por los puestos de honor durante toda la regata.

El Trofeo Xacobeo contó además con la participación de la flota de J80, que compartió campo de regatas y pantalanes con los 6 Metros, reforzando la actividad deportiva del fin de semana. En esta clase, la victoria fue para el 'Moura' de Xoán Bermúdez de Castro, seguido por el 'ONE' de Adrián Domínguez, del Real Club Náutico de Sanxenxo, mientras que el 'Enzarzados' de Jaime Alberto García, del Monte Real Club de Yates de Baiona, completó el podio.