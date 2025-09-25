El 'Bribón' hace doblete y se coloca líder del Mundial de 6 metros

El rey emérito Juan Carlos I en el 'Bribón' durante la jornada de jueves del Mundial de 6 metros. - MARÍA MUIÑA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rey emérito Juan Carlos I, al mando del 'Bribón', firmó este jueves dos victorias y se coloca líder de la clasificación general del Mundial de 6 Metros, con cinco puntos de ventaja, tras la tercera jornada que se disputa en el Seawanhaka Corinthian Yacht Club de Long Island (Nueva York), mientras que el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella se ha colocado cuarto.

Tras la doble victoria, el 'Bribón' aventaja en seis puntos al Jill de Alessandro Maria Rinaldi, que conserva la segunda posición a pesar de un serio contratiempo durante la segunda manga. Dos puntos más atrás se sitúa el 'Flapper', de Thomas Kuhmann, en tercera posición, mientras que el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, y el 'Spring', de Greg Stuart, suman 16 puntos, con el barco español ocupando la cuarta plaza gracias al desempate.

Además, el equipo francés del 'Fun', uno de los grandes rivales del Bribón, se vio obligado a retirarse en la segunda regata del día. Su armador, Louis Heckly, explicó que el barco sufrió un grave problema estructural que les impidió continuar. Actualmente trabajan con todo su equipo de tierra para intentar estar de vuelta en el agua este viernes.

Tras la jornada, el rey emérito Juan Carlos I, se mostró muy satisfecho con los resultados y afirmó que fue "una pelea dura", pero que "gracias a Dios" ganaron. "Estamos muy contentos, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. Me entristece que el equipo francés, que son buenos amigos míos, haya tenido que retirarse. ¡Nos perdimos nuestra pelea con ellos!", añadió.

CLASIFICACIÓN (tras tres pruebas)

1. ESP16 - Bribon - rey emérito Juan Carlos I - 3, 1, 1 = 5

2. USA56 - Jill - Alessandro Maria Rinaldi - 1, 4, 6 = a 6 (11).

3. USA171 - Flapper - Thomas Kuhmann - 6, 4, 3 = a 8 (13).

4. ESP72 - Titia - Mauricio Sánchez-Bella - 11, 3, 2 = a 11 (16).

5. USA43 - Rig - Greg Stewart - 5, 5, 6 = a 11 (16).