Cadenas, Aranzana y Rubén de la Barrera participan en La Experiencia FID 'Los otros Reyes de León'Le

Archivo - Manolo Cadenas, exseleccionador español de balonmano. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los entrenadores Manolo Cadenas, Gustavo Aranzana y Rubén de la Barrera repasarán los éxitos del deporte leonés este viernes (19:00 horas) en la Plaza Mayor de la capital castellana en la Experiencia FID bajo el título 'Los otros Reyes de León'.

Éste será el primer evento previo al gran acontecimiento de septiembre, en el que se celebra el X Aniversario del FID Ciudad de León ABANCA. La entrada será gratuita, pero requiere reserva previa, a través de la web forosfid.org.

Previamente, los entrenadores serán recibidos (12:30 horas) por el alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, en el Ayuntamiento de San Marcelo, donde comparecerán en rueda de prensa para responder a las preguntas de los medios de comunicación.