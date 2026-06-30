Campeón del mundo y de Europa frente a frente en la Sail Racing ORC A de la Copa del Rey Mapfre

El DK46 'Estrella Damm' de Nacho Montes defenderá en la bahía de Palma el título conquistado el pasado año en la Copa del Rey Mapfre de vela. - MARÍA MUIÑA

PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 44 Copa del Rey Mapfre de vela, cuya próxima edición se disputa del 1 al 8 de agosto, reunirá en la clase Sail Racing ORC A a los dos grandes referentes internacionales de la temporada, los vigentes campeón del mundo, el 'Rán', y de Europa, el 'Estrella Damm', según anunciaron este martes los organizadores en un comunicado.

Un enfrentamiento poco habitual que convertirá a esta categoría en una de las grandes protagonistas de la regata. El DK46 'Estrella Damm' de Nacho Montes, defenderá en la bahía de Palma el título conquistado el pasado año y buscará sumar su quinta Copa del Rey Mapfre.

Frente a él estará el Carkeek 41 sueco 'Rán de Niklas Zennström, vigente campeón del mundo de ORC, dispuesto a añadir a su palmarés uno de los trofeos más prestigiosos del calendario internacional.

Para el director general del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, este enfrentamiento resume el extraordinario nivel deportivo que presentará la categoría.

"Que coincidan el campeón del mundo y el campeón de Europa convierte a esta clase en una de las más competitivas de la 44ª Copa del Rey Mapfre. Es un duelo poco habitual y Palma es el mejor escenario para vivirlo", manifestó Fraga.

Pero la lucha por el triunfo no se limitará a este duelo. La Sail Racing ORC A volverá a reunir una de las flotas más competitivas de la edición, con equipos capaces de aspirar al triunfo final. Entre ellos destaca el estonio 'Nola', de Margus Uudam, que se mostró intratable en la pasada Sandberg PalmaVela; el Swan 42 'Elena Nova', de Christian Plump, doble vencedor de la Copa del Rey Mapfre (2023 y 2024); y el DK46 'HM Hospitales-Hydra', de Óscar Chaves, que contará con el campeón olímpico Fernando León como táctico y con José Ponce a la caña.

La nómina de aspirantes al podio se completa con otros equipos de primer nivel que también llegan reforzados tras el Campeonato del Mundo. Es el caso del GP42 sueco 'Garm', de Per Roman, y del Swan 45 argentino 'From Now On', de Fernando Chain, sexto y séptimo clasificados, respectivamente, en el Mundial de ORC.

A ellos se sumará otro de los representantes españoles de la clase, el DK46 'Bazán', del Real Club Marítimo de Sotogrande, armado por Marcelino Oreja y Cote Armenteros, con Ricardo Zabell a la caña.

Nacho Montes, armador del 'Estrella Damm Sailing Team', afronta la defensa del título con ilusión, aunque es plenamente consciente del nivel que presentará la flota. "La Copa del Rey Mapfre es la gran cita de la temporada. Hemos preparado la campaña compitiendo en el Trofeo Conde de Godó, donde conseguimos la victoria, y este fin de semana estaremos en el Trofeo SM La Reina. Son dos regatas fundamentales que nos permiten llegar a Palma en las mejores condiciones posibles, con mucha ilusión y con el objetivo de defender el título. Sabemos que no será fácil porque el nivel de la flota vuelve a ser extraordinario, pero afrontamos el reto con la máxima ambición. Para nosotros, la Copa del Rey Mapfre siempre ha sido la regata más especial del calendario", manifestó.