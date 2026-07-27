El campeón del mundo 'Pez de Abril' lidera la batalla por los ClubSwan 42 en la 44 Copa del Rey Mapfre. - NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Nueve embarcaciones medirán sus fuerzas en la bahía de Palma en la clase ClubSwan 42 de la 44 Copa del Rey Mapfre, que se disputa del 1 al 8 de agosto y en la que España parte con un claro protagonismo gracias al 'Pez de Abril', del Club Náutico Villa de San Pedro, vigente campeón del mundo de la clase y último vencedor de la regata.

El equipo armado por José María Meseguer llega a Palma con el cartel de gran favorito tras proclamarse campeón del mundo esta temporada y después de conquistar la última edición de la Copa del Rey Mapfre disputada por los ClubSwan 42. Su profundo conocimiento del barco, unido a una tripulación de enorme experiencia, convierte nuevamente al barco murciano en la referencia de la flota.

El armador José María Meseguer y su equipo afrontan la 44 Copa del Rey Mapfre con confianza. "Llegamos a Palma con mucha ilusión y con el equipo en un gran momento. Los buenos resultados de esta temporada nos han dado mucha confianza. En ClubSwan 42 habrá ocho barcos de un nivel altísimo, con rivales muy fuertes, y en una clase monotipo cualquier detalle puede marcar la diferencia, hablamos de metros. Venimos bien entrenados, preparados y, sobre todo, con una tripulación muy unida. Ojalá podamos luchar por la victoria y conseguir lo que sería nuestra cuarta Copa del Rey, a ver qué pasa", comentó.

La lucha por el título estará lejos de ser un camino sencillo. Uno de sus principales rivales será el Nadir, del Club de Vela de Andratx, armado por Pedro Vaquer, uno de los equipos más sólidos del panorama internacional y habitual protagonista en las grandes competiciones de la clase. El barco mallorquín afronta la cita con el objetivo de volver a situarse en lo más alto del podio y aprovechar su excelente conocimiento de las condiciones de navegación de la bahía de Palma.

A la candidatura española se suma el francés Glen Ellen, de Jean-Pierre Noël, una de las tripulaciones más competitivas del circuito europeo y firme aspirante a romper la hegemonía española en una categoría donde las diferencias entre barcos son prácticamente inexistentes.

Precisamente esa igualdad convierte a los ClubSwan 42 en una de las clases más espectaculares de la Copa del Rey Mapfre. Al competir bajo estrictas reglas de monotipo, la velocidad de las embarcaciones es prácticamente idéntica, por lo que las salidas, las maniobras, la táctica y la coordinación de las tripulaciones serán determinantes para decidir cada prueba.

El director general del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, destacó el extraordinario nivel de la categoría. "Los ClubSwan 42 representan una de las clases más emblemáticas de la Copa del Rey Mapfre. Hablamos de una flota muy consolidada, con equipos que llevan muchos años compitiendo juntos y un nivel deportivo extraordinario. Que el vigente campeón del mundo, el último ganador de la clase en la Copa y otros grandes referentes internacionales vuelvan a medirse en Palma demuestra el enorme prestigio que sigue teniendo nuestra regata y garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel", dijo.

La clase ClubSwan 42 compartirá protagonismo con la clase Balearia Women's Cup como las dos categorías monotipo de la 44 Copa del Rey Mapfre, reafirmando el compromiso del Real Club Náutico de Palma por reunir en la bahía de Palma algunas de las mejores flotas internacionales de la vela de alta competición.