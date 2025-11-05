El Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín arranca en Pamplona con más de 2.000 deportistas de 47 países

Nicolás Toribio y Erica Sanz, durante el Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín. - FILIPPO TOMASI / RFEG

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato del Mundo de gimnasia en trampolín ha empezado este miércoles en Pamplona con previsión de reunir a medio millar de participantes de una cuarentena de países, y con Nicolás Toribio y Erica Sanz estrenando la actuación española con sus 14.690 puntos en la ronda clasificatoria del ejercicio sincronizado mixto.

Esta cita en el Navarra Arena se extenderá hasta el 16 de noviembre con la 38ª edición del Mundial absoluto, la 2ª del Mundial júnior y la 31ª edición del torneo por edades, convirtiendo al recinto pamplonés en foco de tres pruebas: trampolín (individual y sincronizado), tumbling y DMT.

La ceremonia de apertura inició 12 días de competición y Morinari Watanabe, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), dio ese pistoletazo de salida. En el acto hubo juramento de deportistas y jueces junto a un homenaje de Jesús Carballo, presidente de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG), al fallecido Pablo Hinojar, seleccionador de doble minitramp y entrenador de Melania Rodríguez.

Luego todo arrancó con el ejercicio sincronizado mixto, pasando 16 parejas a las semifinales. La dupla formada por los japoneses Hikaru Mori y Yusei Matsumoto lideraron con una puntación de 51.990; los bielorrusos Katsiaryna Yarshova y Stanislau Yaskevich, seguidos de los rusos Iana Lebedeva e Ivan Litvinovich, fueron respectivamente segundos y terceros.