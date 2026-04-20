Carlos Alcaraz gana el Premios Laureus al 'Mejor Deportista' de 2025

Carlos Alcaraz durante la gala de entrega de los Laureus World Sports Awards 2026 - José Oliva - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz fue reconocido este lunes en la Gala de los Premios Laureus 2026 celebrada en el Palacio de Cibeles de Madrid, donde consiguió el galardón a 'Mejor Deportista Masculino' de 2025 en un evento que también distinguió al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal como 'Mejor Joven'.

El premio al actual número dos del mundo fue uno de los dos a los de los que pudo sacar brillo el deporte español en la capital, donde no se pudieron coronar ni la futbolista del FC Barcelona ni la selección española Aitana Bonmatí, ni el piloto Marc Márquez (Ducati), aunque este estaba nominado en la misma categoría que Alcaraz, ni el corredor de montaña Kilian Jornet.

Por tercer año consecutivo, la capital española y la sede de su Ayuntamiento albergaron esta ceremonia de los denominados 'Oscars del Deporte', que reunieron en la ciudad a grandes figuras y leyendas del deporte mundial para celebrar unos reconocimientos que se entregan desde al año 2000 y que honran, reconocen y celebran a los deportistas, el poder inspirador del deporte y su capacidad para cambiar vidas.

Carlos Alcaraz vio reconocido su gran 2025, donde ganó Roland Garros y el US Open por segunda vez, además de acabar número uno del mundo y de jugar también la final de Wimbledon, con el Laureus a 'Mejor Deportista' donde, además de a Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, también batió a su gran rival en la pista, el italiano Jannik Sinner.

Esta es la segunda estatuilla para el tenista español, ganador del de 'Revelación' de 2024, en el que también se impuso al ganador del año pasado, el atleta sueco Mondo Duplantis, al ciclista esloveno Tadej Pogacar y al futbolista francés del PSG Ousmane Dembélé. El murciano se convirtió, con 22 años, en el más joven en conseguir este Laureus que ya tenían su compatriota Rafa Nadal, el serbio Novak Djokovic, presentador de la gala junto a la esquiadora Eileen Gu, y el suizo Roger Federer.

Iker Casillas y Luis Figo fueron los encargados de entregársela a un Alcaraz que dio las gracias a la Academia Laureus y reconoció el "honor" de haber sido nominado al lado de otros grandes deportistas que han logrado cosas "increíbles".

"Este premio reconoce mi temporada 2025, una temporada llena de momentos inolvidables para mí. Ganar dos 'Grand Slam' y acabar como número uno del año es algo que soñaba desde que era pequeño, pero no solo pienso en los trofeos y en los resultados, pienso en ese viaje, en el trabajo, en los momentos y la gente que ha estado a mi lado y todo lo que he ido aprendiendo a lo largo del camino", agregó.

El murciano recordó que este es un premio "emotivo" en lo personal porque lo han recibido deportistas que ha "admirado" y que "ha inspirado a generaciones y que ha hecho historia". "Poder decir que mi nombre forma parte de algo como esto es un sueño", apuntó.

"Al final de tu carrera la gente se acuerda de tus títulos, pero la manera en la que tratas a los demás, la persona que eres cada día, eso es lo que queda sobre todo y es lo que me importa sobre todo. Y por eso quiero dar las gracias a mi familia, a mi equipo, y desde lo más profundo de mi corazón decirles las gracias. Gracias de verdad por este honor, es una noche que no voy a olvidar jamás y un momento que guardaré en mi corazón para siempre", sentenció.

SIN SUERTE PARA AITANA BONMATÍ Y KILIAN JORNET

No hubo tanta suerte en la categoría femenina donde Aitana Bonmatí, entre las nominadas por tercer año consecutivo y que no pudo repetir su éxito de 2024 ya que el galardón fue para la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka. La keniana Faith Kipyegon y las estadounidenses Sydney McLaughlin-Levrone y Melissa Jefferson-Wooden, todas atletas, y la nadadora estadounidense Katie Ledecky eran el resto de nominadas.

La otra nominación española para estos 'Oscars del Deporte' era para Kilian Jornet en la categoría de 'Deportista Mundial de Acción' gracias a su reto 'States of Elevation' con el que unió 72 cimas accesibles de más de 4.200 metros de los Estados Unidos en bicicleta y a pie, acumulando 122.000 metros de desnivel positivo y más de 48.000 kilómetros recorridos en sólo 31 días. Sin embargo, el corredor de montaña no pudo con la 'rider' estadounidense Chloe Kim, la gran dominadora del snowboard en la modalidad de halfpipe y que fue la elegida por la Academia.

Los Laureus, sin embargo, sí premiaron a otro deportista español, el extremo del FC Barcelona y de la selección española, que fue galardonado con un premio que no estaba inicialmente entre las categorías, como el de 'Mejor Joven'.

"Estoy contento de recibir este premio, de ser el primer mejor deportista joven de Laureus. Es un orgullo, obviamente quería dar las gracias a la Academia y a los grandes campeones que habéis votado por mí y como todas las leyendas que estáis aquí. Espero que esto sirva para poder seguir así, para seguir adelante porque me queda mucho camino y ojalá poder tener el camino que habéis tenido todos los que estáis aquí", señaló el internacional.

Además, en el resto de categorías, el PSG se coronó en la de 'Mejor Equipo'; el piloto británico Lando Norris, campeón del mundo de F1 en 2025, se llevó el de 'Revelación'; y el de 'Reaparición' fue para el golfista norirlandés Rory McIlroy.

RECONOCIMIENTO A KROOS COMO 'INSPIRACIÓN DEPORTIVA'

Por otro lado, en la categoría de 'Mejor Deportista con Discapacidad', el ganador fue el nadador brasileño Gabriel Araújo, y la Academia también reconoció con un premio a uno de sus miembros, Nadia Comaneci, para conmemorar que en este 2026 se cumplen 50 años de su ejercicio perfecto en los Juegos Olímpicos de Melbourne (Australia) de 1976; y al exfutbolista alemán del Real Madrid Toni Kroos con un Laureus de 'Inspiración Deportiva', que sólo tienen el también futbolista Mohamed Salah, el jugador de la NFL JJ Watt y el Equipo Olímpico de Refugiados de 2016.

"Recibir este premio aquí, en Madrid, significa mucho, porque vine hace 12 años desde Múnich. No sabía qué esperar. Puedo decir que, no solo por lo que ha pasado en el terreno de juego o los trofeos que hemos ganado, que he encontrado un nuevo hogar aquí. La razón más importante es que no solo he logrado este premio por lo que ha ocurrido en el terreno de juego. Ha sido maravilloso poder jugar con, para mí, el mejor equipo del mundo durante tanto tiempo", expresó.

Finalmente, el ganador del Laureus Sport for Good fue para el programa 'Fútbol Mas', organización que apoya a jóvenes de Latinoamérica, África y Europa fomentando la resiliencia, el liderazgo comunitario y el sentido de pertenencia social a través del fútbol.