Carlos Arévalo se corona campeón de Europa de K1 200 - RFEP

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El palista Carlos Arévalo se ha colgado la medalla de oro en K1 200 en la jornada final del Campeonato de Europa de esprint olímpico, que se ha celebrado en Montemor-o-Velho (Portugal) y en el que España ha finalizado con una cosecha de ocho metales y tres más en el Europeo de paracanoe.

El de Betanzos se impuso en la prueba de velocidad, en el K1 200, después de conseguir el triunfo en la tirada final para colgarse su segunda presea del campeonato, tras la plata del K4 500. El gallego venció con un tiempo de 34,103 segundos, dejando al luso Baptista a 0,075 segundos de su marca. Logra, además, mejorar su bronce de la pasada temporada en esta prueba.

Las otras dos medallas del día llegaron en las finales de las pruebas olímpicas de C2 500. Viktoria Yarchevska y Ángeles Moreno no pudieron revalidar el título pero sí llevarse el bronce, después de hacer un tiempo de 2:03,707, a 2,9 segundos de la pareja ucraniana formada por Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok.

En la final masculina, Manuel Fontán y Diego Domínguez lograron la plata con un tiempo de 1:43,301, dejándose medio segundo con la pareja rusa formada por Zakhar Petrov e Ivan Shtyl y aventajando en otro medio segundo a la embarcación húngara.

Mientras, Daniel Grijalba fue quinto en la final A del C1 500; la dupla de Quique Adan y Carlos García venció en la final B de la prueba del K2 500; Estefanía Fernández fue cuarta en la final B del K1 500; y Carolina García y Nerea García solo pudieron ser octavas en la final A del K2 500.

En las finales de 5.000 metros, que, a diferencia de las que se disputan en las Copas del Mundo y en el Mundial, son finales sin porteos, Ana Cantero, en C1 femenino, finalizó en la séptima posición, mientras que Jaime Duro, en C1 masculino, concluyó cuarto. Las dos últimas regatas eran las pruebas de K1. En la final femenina, Estefanía Fernández acabó en el séptimo puesto, y en la masculina, Alberto Llera finalizó noveno.

En paracanoe, al bronce del sábado de Juan Valle en el KL3 200 se añadieron la plata de Higinio Rivero en VL2 200, y la plata que consiguieron Juan Valle y Araceli Menduíña en la nueva prueba del K2 200 mixto.